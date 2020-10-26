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محافظات

انتخابات النواب بمطروح.. لأول مرة مقعدان للمرأة وفتحية أول سيدة بسيوة تدخل البرلمان

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:17 م
صدى البلد
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ايمن محمود
انتهى بمحافظة مطروح التصويت في الانتخابات البرلمانية ضمن محافظات المرحلة الأولى ومع انتهاء الفرز بحميع اللجان وظهور النتائج الأولية للجولة الأولى بنظام القائمة والفردى نجد أن الانتخابات بمطروح كان لها نتائج الأولى من نوعها.


لأول مرة في تاريخ محافظة مطروح يكون للمحافظة مقعدان للسيدات وحصلت عليهما فتحية  السنوسي  وسحر أحمد عيد  بعد ظهور الموشرات الأولية  قبل إعلان  الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج  الرسمية نجاح قائمة  مرشحى  القائمة الوطنية  من أجل مصر  والتى تضم 4 مرشحين  وهم حسين او قديرة وعيسي ابو تمر وفتحية  السنوسي  وسحر أحمد عيد.

حيث حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر  بمطروح علي   48254 صوتا وقائمة   نداء مصر 9756 صوت  من إجمالي عدد أصوات الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم 69 ألفا 662 صوتا وبلغت الأصوات  الصحيحة 58016 صوتوا بينما بلغ أجمالي عدد الأصوات الباطلة  11652 صوتا.

ولأول مرة أيضا في تاريخ محافظة مطروح أن يكون  لواحة سيوة مقعد  في البرلمان والذى حصلت عليه بنت واحة سيوة فتحية السنوسي. 

وقد لاقى نجاح بنت واحة سيوة  في الانتخابات البرلمانية حالة من السعادة بين مشايخ واحة سيوة وأبناء  الواحة الذين طالما حلموا  ان يكون لهم مقعد في البرلمان يطالب بحقوقهم. 

حيث تجمع أبناء الواحة جميعا  للتعبير عن فرحتهم لنجاح  بنت واحة سيوة في الانتخابات. 

وتقدم  السيد حبون أحد أبناء سيوة  بالتهنئة  لكل أهل سيوة لنجاح  بنت  واحة سيوة  النائبة فتحيه السنوسي  السيويه، مضيفا أنه أخيرا سيوة رسميا فى البرلمان.

وأضاف أننا نأمل الخير  لجميع نواب مطروح  لخدمة مواطنيها  وتحقيق طموحاتهم  والقضاء علي مشاكلهم.


وأكد الشيخ عمر راجح شيخ قبيلة أولاد موسي بسيوة  أن جميع مواطنى واحة سيوة كانوا علي قلب رجل واحد لمساندة بنت واحة سيوة  لدخولها البرلمان.

وأضاف أن ما تحقق كان حلما لواحة سيوة ليكون لها صوت في البرلمان لافتا أن سيوة تحظى بالعديد من المقومات السياحية والطبيعية والأثرية والعلاجية والتى لو أحسن استغلالها  ستكون  من  أكبر مناطق الجذب  السياحي بمصر.  

وأوضح  أن سيوة  تضم عيون مياه طبيعية وسياحة علاجية بجبل الدكرور لعلاج أمراض الروماتيزم   ومناطق أثرية مميزة كجبل الموتى  ومعبد التنباءات  بالإضافة إلى العديد من المقومات الاستثمارية  بالواحة.  

  
وأكد محمد عمران من أهالي سيوة أننا نهنئ أنفسنا أولًا أهالي سيوة الشرفاء لحصولنا علي مقعد بالبرلمان فطالما كنا ومازلنا نتفق دائمًا علي رأي واحد ثم  نهنئ تهنئة خاصة من القلب لابنة سيوة  المربية الفاضلة سيدة الأخلاق الكريمة النائبة  فتحية السنوسي أبوبكر علي هذا المنصب العظيم الذي كُلفت به من أهالي سيوة جميعًا لتكون ممثلة لنا تحت قبة البرلمان.

وتقدم بالشكر لكل من شارك وساهم بدوره سواءً من داخل سيوة خاصه ومن خارجها عامة شكرًا لكم جميعا فسيوة تنتصر بمشاركه أبنائها الشرفاء  والقادم أجمل بإذن الله.

كانت المؤشرات  الأولية قد أكدت فوز القائمة الوطنية من أجل مصر  بمطروح، وبالنسبة للمقعد الفردى بالدائرة  الأولى  أكدت الموشرات الإعادة بين  مرشحي  حزب مستقبل وطن جمال عبد الله قاسم رسلان  وياسين محمد صالح عبد الله.

حيث بلغ  إجمالي عدد الناخبين أمام اللجان 69 ألف و662 صوت وعدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 64 ألف و67 صوتا ، وأن إجمالى عدد الأصوات الباطلة هو 5 آلاف و595 صوت وإجمالى الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح هو.
 
جمال عبد الله قاسم رسلان 24974 
ياسين محمد صالح عبد الله 14568 
رسمية عبد الحافظ محمد نوح 683 
عبد الحميد عبد الله لطيف 773 
مهدى عبده مهدى خميس 6021 
سعيد سليمان حسين سليمان 106 
عبد الله حسن خضرى 223
عبد الفارق عبد السيمع سنوسى محمد 8963 
عبد العاطى أبو بكر منشاوى سدرة 7664
خميس أبو بكر محمود حسين 92
 
اما الدائرة الثانية  وإلتى تضم مدن الحمام  والضبعة والعلمين وسيوة فالموشرات الأولية توكد تقارب جميع المرشحين في  الاصوات الذين حصلوا عليها  وتوكد الموشرات ان الاعادة   ستكون بين رزق جالي نصرالله  
وحسن نصرالله نوفل .
 
وقد بلغ عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح طبقا  للمؤشرات ألاولية بعد فرز لجان الدائرة الثانية بمطروح 
  رزق جالي نصرالله 7447 صوت 
حسن نصرالله نوفل 7032 صوت 
 صلاح الدين عياد جمعه 6881 صوت 
 نصار سنوسي مطري 6122 صوت 
 فتحي أبوبكر  5842 صوت  عمر حسين عبدالمجيد 5629 صوت.

 وانطلق صباح السبت الماراثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.

وفتحت  اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والاحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مهام اللجان العامة التي شكلتها  والخاص بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة وأمنائها وتحديد مقارها وأرقامها بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب .

وتضمنت مهام اللجنة العامة: مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية، وللمرشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات وتصدر قرارها بشأنها، ويحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصلت عليها المرشحين بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.

وفى جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين مثبتا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة وقرارات اللجنة بشأن هذا الاعتراضات وأسبابها، ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها.

كما يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلو بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، وعلى اللجنة العامة أن تستمر في عملها لليوم التالي لإعلان الحصر العددي للأصوات بالدائرة وذلك لتلقى تظلمات ذوي الشأن من أي إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخابات.
انتخابات النواب بمطروح.. لأول مرة مقعدان للمرأة وفتحية أول سيدة بسيوة تدخل البرلمان
انتخابات النواب بمطروح.. لأول مرة مقعدان للمرأة وفتحية أول سيدة بسيوة تدخل البرلمان
انتخابات النواب بمطروح.. لأول مرة مقعدان للمرأة وفتحية أول سيدة بسيوة تدخل البرلمان
انتخابات النواب بمطروح.. لأول مرة مقعدان للمرأة وفتحية أول سيدة بسيوة تدخل البرلمان
انتخابات النواب بمطروح.. لأول مرة مقعدان للمرأة وفتحية أول سيدة بسيوة تدخل البرلمان

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