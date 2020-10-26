هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن ؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





ورد العجمي، قائلًا: إن قراءة القرآن دون وضوء تصح ولكن من الموبايل أو من حفظك، أما من المصحف فلا يصح أن تقرأ القرآن وأنت غير طاهر لقوله تعالى {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}.





هل يشترط الوضوء للقراءة من المصحف الشريف

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول" هل شرط أن من يقرأ من المصحف الشريف أن يكون متوضئا؟" ، وأجابت الدار، عبر صفحتها على الفيسبوك، أنه يجب على كل من يقرأ القرآن الكريم من المصحف أن يكون متوضئا.





وقال: "لو هتمسكوا المصحف لازم تبقوا متوضيين، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون"، وبناء عليه لا يجوز القراءة من المصحف إلا بعد الوضوء.





حالات يجوز قراءة القرآن فيها بدون وضوء



