رئيس جامعة بني سويف: تخصيص 5% من عائد الشُعب والبرامج لأعضاء الجهاز الإداري

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم، اجتماعا موسعا مع مديري الكليات للوقوف على ما تم إنجازه لاستقبال العام الدراسي الجديد ومعرفة الصعوبات التي تواجههم والعمل على حلها. جاء ذلك بحضور الدكتورة سهام أديب أمين عام الجامعة وأمناء الجامعة المساعدين ومديري كليات الجامعة .









وعقد رئيس الجامعة جلسة حوارية مفتوحة ناقش فيها الحضور واستمع إلى مقترحاتهم حول تطوير العملية الإدارية والتحديات التي تواجههم أثناء العمل . كما وجه بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي لسد العجز من الموظفين في مختلف التخصصات خاصة بالكليات الجديدة الموجودة شرق النيل إضافة إلى أهمية الاستفادة من أبناء الجامعة من العاملين ممن يمتلكون مهارات متميزة في أعمال صيانة أجهزة الحاسب الآلي والتكييفات وإصلاح السيارات ومنحهم مكافآت لتشجيعهم، وذلك في محاولة للاستغناء عن الصيانة الخارجية ما يوفر عائدًا ماليًا يمكن استغلاله في القطاعات الأخرى الأكثر احتياجا داخل الجامعة .









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وأضاف الدكتور منصور أنه سوف يتم تخصيص نسبة 5% من عائد الشعب والبرامج لأعضاء الجهاز الإداري ممن يبذلون جهودا غير عادية في العمل ، وذلك لخلق روح تنافسية بين العاملين وتحقيق الشفافية. كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة توفير كافة أدوات التطهير والتعقيم لتحقيق شروط السلامة والأمان لمواجهة فيروس كورونا .









من جانب آخر ترأس الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بني سويف ، اليوم، اجتماعي مجلس إدارة مركز الجامعة للطباعة والنشر، ومركز الانتاج والخدمات الطلابية، بحضور المستشار المالي والقانوني ومديري المطبعة ومركز الانتاج وأعضاء مجلس الإدارة.









وناقش منصور خلال اجتماع مجلس إدارة مركز الطباعة والنشر إمكانية طباعة جميع مستلزمات الجامعة من مطبوعات، وكذلك طباعة وتجليد الرسائل العلمية وأن يتم الشراء عن طريق المخازن، بالإضافة لعرض احتياج المركز لشراء بعض المستلزمات .









كما وافق خلال اجتماع مجلس إدارة مركز الإنتاج والخدمات الطلابية على توفير خامات التصنيع الخاصة بالمركز و طلب استرداد منفذ البيع التابع للمركز بالحرم الجامعي ، و تحديد مكان يخصص كمنفذ بيع لمنتجات المركز بمجمع 300 فدان ومجمع التعليم الصناعي، ذلك بالإضافة إلى الموافقة على الاستعانة بمطبخ المدن الجامعية لتحضير واعداد الوجبات الخاصة بالمركز لحين تجهيز مكان مستقل بما لا يتعارض مع المدن الجامعية.



