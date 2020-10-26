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اقتصاد

البنك المركزي: 912.1 مليار جنيه حجم نقود الاحتياطي في يوليو الماضي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:30 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
ارتفع حجم نقود الاحتياطي بنهاية يوليو الماضي إلي 912.1 مليار جنيه مقابل 855.6 مليار جنيه في يونيو السابق له ومقارنة بـ 833.6 مليار جنيه في مايو السابق لهما.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن وصول جملة النقد المتداول خارج البنك المركزي المصري إلي 677.4 مليار جنيه في يوليو2020 مقابل 651.2 مليار جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 613.2 مليار جنيه في مايو السابق.

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وبلغت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك المركزي نحو 234.733 مليار جنيه مقابل 204.413 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 185.41 مليار جنيه في مايو 2020.

وصل صافي الأصول الأجنبية إلي 186.514 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 157.33 مليار جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 125.52 مليار جنيه في مايو من نفس العام.

وسجل حجم صافي الأصول بالعملة المحلية نحو 725.6 مليار جنيه مقابل 698.3 مليار جنيه في يونيو الماضي ومقارنة بـ 710.1 مليار جنيه في مايو السابق

وبلغ صافي المطلوبات من الحكومة نحو 810.101 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 805.54 مليار جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 590.021 مليار جنيه في مايو من نفس العام.

وبلغ صافي المطلوبات من البنوك نحو 135.404 مليار جنيه مقابل 161.7 مليار جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 184.7 مليار جنيه.

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