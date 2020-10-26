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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الحاسبات والمعلومات

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:36 م
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
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الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الحاسبات والمعلومات، بحضور الدكتورة رانيا أبو السعود عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور سمية السيد القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد حسن القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وعدد من مستشاري رئيس الجامعة، والأساتذة والطلاب. 

وأكد الدكتور أحمد شديد أن إدارة الجامعة بذلت قصارى جهدها لتخصيص مبنى خاص بكلية الحاسبات والمعلومات، موجها بعض النصائح الوقائية للطلاب الجدد، وأعلن أنه تم خلال هذا العام الجامعي فقط تطبيق برامج جديدة بالكلية والتي منها برنامج الذكاء الاصطناعي وبرنامج المعلومات الحيواتية مؤكدًا أهميتها في سوق العمل.


كما رحبت الدكتورة رانيا أبو السعود بالطلاب الجدد متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح أثناء سنوات الدراسة وقدمت الشكر والتقدير لإدارة الجامعة على توفير مبنى جديد خاص بكلية الحاسبات والمعلومات، والذي يعتبر على أعلى مستوى من حيث التشطيبات المعمارية والأجهزة الإلكترونية الحديثة، كما حثت الطلاب على ضرورة الاشتراك بالأنشطة الطلابية والدورات التدريبية المتاحة بالكلية والتركيز على كورسات البرمجة واللغات. 

وأشاد الدكتور أحمد حسني بالجهود المبذولة من إدارة كلية الحاسبات والمعلومات، كما نصح الطلاب بأهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة لما لها من دور اساسي في بناء شخصية الطالب واكتساب مهارات التعامل مع الآخرين. 

ووجهت الدكتورة سمية السيد الطلاب بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من وجود مسافات التباعد الاجتماعي أثناء حضور المحاضرات. 

وأكد الدكتور محمد حسن أن مؤسسات سوق العمل في الوقت الحالي تتطلب مهارات خريجي كليات الحاسبات والمعلومات تماشيا مع توجه القيادة السياسية إلى تعميم سياسة التحول الرقمي.

كما أشار الدكتور محمد خفاجي الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا سابقا إلى أن الكلية متميزة في كافة القطاعات التكنولوجية، مشيدا بحصول الكلية على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وهذا نتاج كم هائل من الإنجازات في وقت قصير جدا.

وخلال الحفل قام بعض الطلاب بتقديم عدد من الفقرات المتنوعة كالشعر والإنشاد الديني والاسكتش.
رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الحاسبات والمعلومات
رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الحاسبات والمعلومات
رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الحاسبات والمعلومات

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