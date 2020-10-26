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فن

مي عز الدين تزين الأفيش الرسمي لمسلسل خيط حرير

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:48 م
مى عز الدين
مى عز الدين
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شروق إبراهيم
كشفت شركة سينرجي عن الأفيش الرسمي لمسلسل "خيط حرير" بطولة النجمة مي عز الدين، والذي سيتم عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.

"خيط حرير" يشارك فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض وهنا مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ليدخل العمل بعدها مراحل المونتاج والمكساج ليصبح جاهزًا للعرض مباشرة، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

العمل تدور أحداثه فى 35 حلقة، وهو العمل الرابع الذى يجمع مى عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سويًا مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016.

وكان آخر أعمال الفنانة مى عز الدين مسلسل "رسايل" والذى عرض منذ عامين تقريبا فى رمضان وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج إبراهيم فخر الدين.  
مي عز الدين تزين الأفيش الرسمي لمسلسل خيط حرير

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