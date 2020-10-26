AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تراجع مفاجئ.. تركيا تلغي تدريبات عسكرية في شرق المتوسط

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:53 م
البحرية التركية (أرشيفية)
البحرية التركية (أرشيفية)
Advertisements
محمد عثمان
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، بأن الجيش التركي قرر إلغاء تدريبات عسكرية كان من المقرر تنفيذها في منطقة شرق البحر المتوسط حتى 28 اكتوبر الجاري.


وقالت مصادر أمنية تركية، إن أنقرة ألغت إخطار "نافتكس" الذي أثار حفيظة اليونان، في تراجع مفاجئ عن موقفها في المنطقة المتنازع عليها مع أثينا.


وأوضحت المصادر أن أنقرة ألغت إخطار "نافتكس" للتدريبات على الرماية في المتوسط كدليل على حسن النية، حسب قولها.


وتشهد منطقة شرق المتوسط منذ أشهر توترا بالغا على خلفية تنفيذ تركيا عمليات تنقيب عن موارد الطاقة في مياه تعتبرها قبرص واليونان تابعة لهما، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي مرارا عن دعمه لموقفهما، منتقدا الإجراءات التركية "غير القانونية".


وفي تصعيد للمواجهة غير المباشرة، نفذت تركيا واليونان، مناورات عسكرية في المنطقة مما زاد المخاوف من اندلاع نزاع عسكري قد ينجم عن وقوع اشتباك غير متعمد.


وأطلقت تركيا واليونان في سبتمبر الماضي اجتماعات فنية عسكرية برعاية الناتو في مقر الحلف ببروكسل لبحث "أساليب فض النزاع" بين الطرفين.


وفي 1 أكتوبر أعلن حلف شمال الأطلسي عن توصل تركيا واليونان إلى اتفاق على تشكيل آلية عسكرية لفض النزاع بين الجانبين في منطقة شرق المتوسط.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طبول الحرب تقرع في شرق المتوسط.. هل يتجاوز أردوغان الخط الأحمر الثاني؟

خط أحمر جديد أمام أردوغان.. إعلامية كويتية: ماكرون حذا حذو الرئيس السيسي في التعامل مع تركيا

أول تعليق من بابا الفاتيكان على أزمة شرق المتوسط بين تركيا واليونان

الولايات المتحدة تضرب تركيا من جديد.. وتعفي قبرص من قيود نقل الأسلحة

وزير الخارجية التركي: ماكرون جن جنونه بسبب التطورات في ليبيا وسوريا وشرق المتوسط

تحركاتها غير مقبولة.. السويد تنضم إلى قائمة الطالبين بعقوبات أوروبية على تركيا

ترشيحاتنا

وفاة النائب السابق "ابو حجي" عقب إعلان المؤشرات الأولية لنواب 2020 بسوهاج

أخبار الفن | إيمان السيد تسخر من تصريحات ياسمين صبرى بمهرجان الجونة .. وعقد قران درة اليوم

مشروب يشفيك من الامراض ويعالج للضغط المرتفع

خبير تحكيم يحذر الزمالك قبل مواجهة الرجاء

بادجى يخطط للرحيل عن الأهلى

الحبس 6 أشهر لـ ممدوح حمزة في التحريض على العنف

AdvertisementS

وفاة النائب السابق "ابو حجي" عقب إعلان المؤشرات الأولية لنواب 2020 بسوهاج

طلاق في الكوشة| عريس يغادر حفل زفافه لموقف محرج.. اعرف الحكاية

شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل حسام غالى بعد رحيله عن الجونة

اليوم عقد قران درة على رجل الأعمال هاني سعد في الجونة والزفاف بعد 3 أيام

وزير الرياضة: لا مساس بـ الزمالك أيا كان القرار بشأن مرتضى منصور

أخبار الرياضة| مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك والرجاء في هذه الحالة.. صدمة لـ الأهلي.. رحيل مدرب بيراميدز

FIFA يقرر إقامة كأس العالم للأندية بـ قطر في هذا الموعد

مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك ‏والرجاء حال استمرار إصابة لاعبي الفريق المغربي بكورونا

بالأسماء .. الـ كاف يفاضل بين 4 حكام لإدارة موقعة الزمالك والرجاء المغربي

لا تتخلص منه بعد اليوم.. استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان

داهمته أزمة قلبية فور سماع نتيجة الانتخابات.. تشييع جثمان النائب السابق أحمد أبو حجي بسوهاج

رمضان صبحي على رأس قائمة منتخب مصر لمواجهتى توجو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسطورة فحص كورونا.. ثغرات في دقة تحليل PCR ترفع معدل الإصابات

ضيوف مهرجان الجونة ملتزمون بالإجراءات الاحترازية.. شاهد

غابت عن المهرجان.. زفاف درة في الجونة اليوم حقيقة أم شائعة ؟