AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أحمد سمير فرج رئيسًا للفريق العربى لحماية المستهلك لمدة عام

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 05:58 م
الدكتور أحمد سمير
الدكتور أحمد سمير رئيس حماية المستهلك
Advertisements
محمد صبيح
عقد الخبراء والمختصون فى مجال حماية المستهلك من الدول العربية، اجتماعهم  الثامن بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين بمشاركة 18 دولة عربية بهدف التأكيد على أهمية ملف حماية المستهلك فى إطار منظومة العمل العربى المشترك باعتباره أحد الأركان الهامة فى تحقيق السوق العربية المشتركة.

كما شهد الاجتماع إنتخاب الدكتور أحمد سمير فرج  رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر ، رئيسًا للفريق العربى لحماية المستهلك لمدة عام .

ورحب سمير بالخبراء والمختصين فى مجال حماية المستهلك، مؤكدا على أهمية التعاون العربى فى مجال حماية المستهلك كأحد ركائز الوصول إلى إطار موحد لحماية المستهلك بالدول العربية وإنشاء إنذار مبكر بين الدول العربية كخط دفاع أول للحماية من المنتجات العابرة للحدود الضارة بصحة وسلامة المستهلك العربي، فضلا عن التعاون الفني والمعرفي كأحد الوسائل الداعمة للسوق العربية المشتركة.

وأكد سمير أن جهاز حماية المستهلك المصري قام بتجميع كافة القوانين العربية في مجال حماية المستهلك في مجلد واحد وقدمه للجنه كنواه لصياغة الإطار الموحد الذي يتم مناقشته الآن تمهيدًا لاعتماده الجلسة القادمة.

وتابع "نأمل أن تشهد الدورة الحالية برئاسته تنفيذ كافة الخطط المستهدفة باللجنة ، لتعود بالنفع على الاقتصاديات العربية وعلى المستهلك العربي".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس اتحاد البورصات العربية يبحث مع مسئولي الجامعة العربية سبل تطوير أسواق الأوراق المالية

جهاز حماية المستهلك يحذر من التجاوب مع هذه الإعلانات

شاهد.. رئيس حماية المستهلك يزف بشرى سارة للتاجر الأمين

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس للصحة: تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا خفض أضراره

سموحة يعلن موقفه من ناصر ماهر ويكشف عن رأي موسيماني والأهلي

صدمة حمراء .. إنبي يحبط مخطط الأهلي لضم خليفة أحمد فتحي

أخبار الفن | إيمان السيد تسخر من تصريحات ياسمين صبرى بمهرجان الجونة .. وعقد قران درة اليوم

السيسي يوجه بمنح تراخيص مؤقتة لـ 10آلاف حضانة غير مرخصة على مستوى الجمهورية

الحبس 6 أشهر لـ ممدوح حمزة في التحريض على العنف

AdvertisementS

بعد توقف لأكثر من شهر .. بادرة جديدة لعودة مفاوضات سد النهضة

وفاة النائب السابق "ابو حجي" عقب إعلان المؤشرات الأولية لنواب 2020 بسوهاج

شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل حسام غالى بعد رحيله عن الجونة

الرئيس السيسي يخصص مليار جنيه لـ "التضامن" لدعم طلاب "تكافل وكرامة" بالجامعات

وزير الرياضة: لا مساس بـ الزمالك أيا كان القرار بشأن مرتضى منصور

بالأسماء .. الـ كاف يفاضل بين 4 حكام لإدارة موقعة الزمالك والرجاء المغربي

أخبار الرياضة| مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك والرجاء في هذه الحالة.. صدمة لـ الأهلي.. رحيل مدرب بيراميدز

FIFA يقرر إقامة كأس العالم للأندية بـ قطر في هذا الموعد

لا تتخلص منه بعد اليوم.. استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان

السيسي يوجه بتطوير وتحديث إلكتروني شامل لهيئة التأمين الاجتماعي

داهمته أزمة قلبية فور سماع نتيجة الانتخابات.. تشييع جثمان النائب السابق أحمد أبو حجي بسوهاج

من عائلة فنية وعمها معارض للدولة.. معلومات عن ياسمين أبو النجا صاحبة الصورة الأشهر بالجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يخت فاخر على الطراز الإسلامي يحتوى على مسجد بتصميم عربي أنيق.. شاهد

من عائلة فنية وعمها معارض للدولة.. معلومات عن ياسمين أبو النجا صاحبة الصورة الأشهر بالجونة

أسطورة فحص كورونا.. ثغرات في دقة تحليل PCR ترفع معدل الإصابات