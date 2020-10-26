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ديني

أحمد عمر هاشم يلقي أجمل قصيدة في حب النبي الكريم.. فيديو

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:07 م
أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم
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محمد شحتة
ألقى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أجمل قصيدة في حب الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-.


وقال عمر هاشم، في لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي إم سي":


يا سيدي يا رسول الله آلمنا - أن قام غر بدار الكفر عاداكا
وغيره قام في حقد وفي حسد - بالزور والظلم والعدوان آذاكا
هذا و ذاك يريدان الدمار لنا - لا تبق يا رب لا هذا ولا ذاكا
لولا تراجعنا لولا تشرذمنا - ما كان للكفر يغزو عقر دنياكا
كنا أعز عباد الله قاطبةً - كنا أجلّ الورى لما أطعناكا
لكن عالمنا يا ويح عالمنا - قد ضيعوا في زمان الضعف مسراكا
كم أهدروا قيمًا! كم شردوا أممًا! - رحماك مما جنوه اليوم رحماكا
إن فرطت أمتي في دينها حقبًا - فكيف بالله يوم الدين نلقاك؟
يا من أسأت بحقد في مشفعنا - شلت مدى الدهر والتاريخ كفاكا
كيف اجترأت على خير الورى سفهًا - قد بؤت بالخزي ظلامًا وأفّاكا
إن الرسول لنور الكون أجمعه- لكن تعامت عن الأنوار عيناكا
 

خالد الجندي: حب النبي ركن أساسي عند المصريين
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن زيارة النبى محمد صلى الله عليه وسلم، ركن اساسى من حب النبي، وليس فرضا من فروض الحج، لافتا إلى أن الحج يكون صحيحا بدون زيارة النبى محمد.


وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم، إن المصريين جعلوا حب النبى ركنا اساسيا في الحج، فتجد كثيرين يقولون  انا ذاهب الى زيارة النبى محمد صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن "لا يذهب إلى زيارة النبى محمد الا المحب".


حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من ترديد نكات، يكون الله والرسول صلى الله عليه وسلم، طرفا فيها، لافتا إلى أن هذا الامر يوقع صاحبه فى المحظور ويصل إلى الكفر.


واستشهد  الجندى، اليوم، بهذه الآية الكريمة: "وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم".

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