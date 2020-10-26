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ديني

الأوقاف: النبي القدوة معلما ومربيا موضوع خطبة الجمعة القادمة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:11 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة القادمة ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٠م تحت عنوان : " النبي القدوة (صلى الله عليه وسلم) معلما ومربيا".

وأكدت الوزارة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .

وتابعت: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

للاطلاع على نص الخطبة اضغط هنا.

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