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رياضة

قرار جديد من الوداد المغربي بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:15 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي، اليوم الاثنين، عن توجيه الشكر لعدد من أفراد الجهاز الفني والإداري، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد النادي الأهلي.

ونشر النادي المغربي بيانًا أشار فيه إلى أنه وجه الشكر لكل من الدكتور محمد عادل المريني، والدكتور أحمد أمين بيد الله، وسعيد بادو مدرب حراس المرمى، وموسى نداو المدرب المساعد، وأحمد المخير طبيب الفريق، وسعيد جبريني المدلك، ومكاكي تيجاني المعالج.

وخرج نادي الوداد البيضاوي المغربي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد النادي الأهلي بعد الخسارة أمامه بخمسة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين.

وخسر نادي الوداد أيضًا بطولة الدوري المغربي لصالح نادي الرجاء البيضاوي في أخر جولة من عمر المسابقة.

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