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محافظات

باستخدام التقنيات الحديثة.. محافظ أسوان يوجه بتدشين 5 منظومات رقمية لتيسير الخدمات للمواطنين

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:29 م
محافظ اسوان
محافظ اسوان
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شاذلى عبد الفتاح
أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بتدشين المنظومات الرقمية الخمس بالمحافظة والتى تضم عين المواطن والنظافة ورصد المخالفات والمواقع المهمة والحيوية ولوحة متابعة الإنتخابات، وكذلك مع إستحداث إدارة للبوابة الجيومكانية بديوان عام المحافظة للقيام بتنفيذ التكليفات الجديدة بالشكل المطلوب.

ويأتى ذلك فى إطار جهود محافظة أسوان لمسايرة التطور التكنولوجى بإستخدام التقنيات الحديثة ضمن منظومة التحول الرقمى وفى مقدمتها نظم المعلومات الجيومكانية .

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وكلف محافظ أسوان مركز معلومات شبكات المرافق بتوظيف قاعدة البيانات الجغرافية والصور الجوية المحدثة ومواقع المتغيرات المكانية المتاحة ، مع آخذ منطقة بنطاق مدينة أسوان كنموذج للحصر وتشغيل المنظومة عليه.

من جانبها أوضحت الدكتورة غادة يحيى أبو زيد نائب المحافظ أن منظومة عين المواطن ترتكز على متابعة المشكلات الجماهيرية والإدارة بالمحليات، فيما تعتمد منظومة النظافة متابعة مشروع النظافة من خلال الجماهير والإدارة التنفيذية على حد السواء للعودة بأسوان نظيفة جميلة بسواعد أبنائها، بينما ترصد منظومة المخالفات بتنفيذ مشروع الرقمنة والإرتقاء بالخدمات الحكومية وجودتها مع الأداء الفعال لمهمة المتابعة الميدانية.

وأشارت غادة يحيى إلى أن منظومة لوحة متابعة الإنتخابات تعتمد على التعاون مع إحدى الشركات المتخصصة والتى قامت بتنفيذ وتدشين لوحة متابعة ومراقبة الأداء لإنتخابات مجلس النواب 2020 داخل غرفة المتابعة وإدارة الأزمات بالمحافظة لمراقبة سير العملة الإنتخابية بحكومة رشيدة وبإحترافية لإدارة أى طوارئ.

وأضافت أبوزيد أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان تم أيضًا إستحداث منظومة إدارة الأزمات الطارئة بنطاق المحافظة حيث تم تكليف فرق بمركز معلومات شبكات المرافق لجمع البيانات الحقلية مدعمة بالصور الجوية لمتابعة سير الإنتخابات بشكل لحظى أولًا بأول.

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