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بعد اكتساحه.. أبو العينين لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة: انتظروا مفاجآت قريبا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:56 م
النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين
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هاني حسين
احتفلت قناة " صدى البلد " بـ تقدم النائب محمد أبو العينين، باكتساح في المؤشرات الأولية لانتخابات مجلس النواب.

قال النائب محمد أبو العينين، :"  هناك متخصصون يدرسون أحوال الدائرة ودرسنا عددا كبيرا من المقترحات وربنا كرمنا بـمحافظ محترم نشط وطموح جدا وهناك تعاون تام مع رؤساء الأحياء".

 وأضاف أبو العينين:"  محافظ الجيزة يمتلك رؤية جيدة وناقشته في بعض المقترحات، وانتظروا مفاجآت كبيرة في الجيزة والدقي والعجوزة  تظهر قريبا، واليوم  بدأنا رصف شارع النيل".

وقال النائب محمد ابو العينين، :"  فوجئت باحتفالية صدى البلد بي ومتشكر على الاحتفالية والإحساس بالمسؤولية وأشكركم على المسؤولية التي تقومون بها ".

وأضاف أبو العينين:"  قناة صدى البلد قامت بدور وطني  كالعادة  من خلال التواجد في كافة محافظات مصر بمصداقية والتزام، وتم اتباع تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات "، مضيفا:"  رفعتوا راسي وفخور بيكم".

واستقبل الإعلامي أحمد موسى " مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، النائب محمد أبو العينين في مقر القناة.

وقدمت فرقة استعراضية عروضا بالأضواء والألعاب النارية، فرحين بتقدم أبو العينين في الحصر العددي في انتخابات مجلس النواب.

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