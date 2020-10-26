بعد اكتساحه.. أبو العينين لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة: انتظروا مفاجآت قريبا

احتفلت قناة " صدى البلد " بـ تقدم النائب محمد أبو العينين ، باكتساح في المؤشرات الأولية لانتخابات مجلس النواب.





قال النائب محمد أبو العينين، :" هناك متخصصون يدرسون أحوال الدائرة ودرسنا عددا كبيرا من المقترحات وربنا كرمنا بـمحافظ محترم نشط وطموح جدا وهناك تعاون تام مع رؤساء الأحياء".





وأضاف أبو العينين:" محافظ الجيزة يمتلك رؤية جيدة وناقشته في بعض المقترحات، وانتظروا مفاجآت كبيرة في الجيزة والدقي والعجوزة تظهر قريبا، واليوم بدأنا رصف شارع النيل".





وقال النائب محمد ابو العينين، :" فوجئت باحتفالية صدى البلد بي ومتشكر على الاحتفالية والإحساس بالمسؤولية وأشكركم على المسؤولية التي تقومون بها ".





وأضاف أبو العينين:" قناة صدى البلد قامت بدور وطني كالعادة من خلال التواجد في كافة محافظات مصر بمصداقية والتزام، وتم اتباع تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات "، مضيفا:" رفعتوا راسي وفخور بيكم".





واستقبل الإعلامي أحمد موسى " مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، النائب محمد أبو العينين في مقر القناة.





وقدمت فرقة استعراضية عروضا بالأضواء والألعاب النارية، فرحين بتقدم أبو العينين في الحصر العددي في انتخابات مجلس النواب.



