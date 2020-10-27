AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم العالي تقدم خصما 20% للطلاب الوافدين على التنقل بين المحافظات

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:12 ص
التعليم العالى
التعليم العالى
Advertisements
نهلة الشربينى
اعلنت الادارة العامة للطلاب الوافدين بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي عن وجود خصم 20% للطلاب الوافدين في اطار  توفير مبادرة ادرس في مصر كل الدعم والرعاية للطلاب الوافدين وبالاتفاق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركة القابضة للنقل البرى.


واوضحت انه يمكن للطلاب الوافدين في مصر التنقل بين المحافظات على مختلف خطوط الشركة بخصم 20% وللإستمتاع بمزايا الخصومات الخاصة بالطلاب الوافدين


 ونصحت بضرورة التوجه للإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، وتقديم صورة جواز السفر وصورة شخصية للطالب, لعمل الكارنيه السنوى.


وكانت قد اعلنت الادارة العامة للطلاب الوافدين بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي عن استمرارها في استقبال الطلاب الوافدين للدراسة في مصر حتى يوم 30 نوفمبر المقبل.


ونشرت الإدارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عايز تدرس في مصر ؟ نظام عادي ولا ساعات معتمدة ؟.. أيا كان النظام اللي عايز تقدم فيه لسه الباب مفتوح لاستقبال جميع الطلاب حتى 30\11\2020".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للطلاب الوافدين للدراسة في مصر.. تعرف على كيفية إرسال ملفات الترشيح

التعليم العالي توضح أهمية دور السياحة في جذب الطلاب للدراسة في مصر

لراغبي الالتحاق بالجامعات المصرية.. كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة للتقديم

المدينة الجامعية بالسويس تعلن عن تفاصيل الخدمات والمميزات للطلاب الوافدين.. تفاصيل

التعليم العالى: إنشاء إدارة للطلاب الوافدين بكل جامعة لرعايتهم.. فيديو

ندوات تعريفية ومنصة ذكية.. هكذا استقبلت التعليم العالي الطلاب الوافدين بالعام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

دعاء حل المشاكل .. أدعية وأذكار رددها عند الحاجة

صيغ الصلاة على النبي.. الإبراهيمية والأنسية والطبية

ماجد المصري يشارك جمهوره بصورة مع أبنائه.. شاهد

مات من الجوع.. حكاية وفاة الرضيع أنس: خلاف بين والديه تسبب في تركه بمفرده 9 أيام

سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يتهم مجلس الأمن بتجاهل اتفاقيات التطبيع

موبايلك هو محفظتك.. تعرف على التفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة والديها المفاجئ.. طفلة تتولى رعاية أخيها الرضيع بمفردها لـ3 أيام

سيارات لوسيد موتورز lucid motors تتفوق علي تيسلا tesla .. صور

فولكس فاجن الألمانية تهدد عرش مبيعات تيسلا عملاق السيارات الكهربائية الأمريكية .. صور