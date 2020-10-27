التعليم العالي تقدم خصما 20% للطلاب الوافدين على التنقل بين المحافظات

اعلنت الادارة العامة للطلاب الوافدين بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي عن وجود خصم 20% للطلاب الوافدين في اطار توفير مبادرة ادرس في مصر كل الدعم والرعاية للطلاب الوافدين وبالاتفاق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركة القابضة للنقل البرى.









واوضحت انه يمكن للطلاب الوافدين في مصر التنقل بين المحافظات على مختلف خطوط الشركة بخصم 20% وللإستمتاع بمزايا الخصومات الخاصة بالطلاب الوافدين









ونصحت بضرورة التوجه للإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، وتقديم صورة جواز السفر وصورة شخصية للطالب, لعمل الكارنيه السنوى.









وكانت قد اعلنت الادارة العامة للطلاب الوافدين بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي عن استمرارها في استقبال الطلاب الوافدين للدراسة في مصر حتى يوم 30 نوفمبر المقبل.







