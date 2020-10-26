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متنزه للمواطنين.. محافظ بني سويف: تنفيذ ممشى بطول الكورنيش بتكلفة 200 مليون جنيه

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:55 م
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
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هاني حسين
قال محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن كورنيش بني سويف كان من التحديات الكبيرة في المحافظة، ولم يحظَ بأي شكل من التطوير.

وأضاف محمد هاني غنيم، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "تكلفة تطوير كورنيش بني سويف أكثر من 45 مليون جنيه، وتمت توسعة الكورنيش وأقل نقطة فيه من 6 إلى 8 أمتار".

وتابع محمد هاني غنيم "كورنيش بني سويف يليق بأهالي بني سويف"، مضيفا "يتم تنفيذ ممشى بطول الكورنيش طوله كيلو ونصف وبتكلفة 200 مليون جنيه، ويتم تنفيذه خلال الشهور المقبلة وسيكون متنزها لأهالي بني سويف".

وأكمل محمد هاني غنيم "تم وضع مطبات معدنية لتسهيل عبور المواطنين لطريق الكورنيش".

ولفت محمد هاني غينم "استفدت من فترة خدمتي كنائب محافظ وعندما تم تعييني محافظا لبني سويف أمتلك الخبرة التي تمكنني من التعامل مع العمليات وحل مشاكل أهالي المحافظة".

وأكمل محمد هاني غنيم "بدأت الاهتمام بالشباب بحكم معرفتي بالقدرات الكبيرة التي يمتلكها الشباب وأطلقنا مبادرة المجلس الاستشاري".

وتابع محمد هاني غنيم "تم اختيار شباب من بني سويف واجتازوا اختبارات صعبة  والشباب الذين تم اختيارهم يعتبرون بنك أفكار المحافظة".

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