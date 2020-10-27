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فن

النتيجة غير مؤثرة.. نبيل الحلفاوي يتوقع تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:04 ص
نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشان مباراة الاهلى ونادى طلائع الجيش فى بطولة الدورى العام والتى حسمها النادى الاهلى قبل انتهاء البطولة بـ7 أسابيع. 

وقال الحلفاوى: "أتمنى أن نلعب ماتش الطلائع بصالح جمعة وكهربا وعلى لطفي ومعهم وحيد وشادي رضوان والعربي بدر واستكمال بقية المراكز بشباب الأهلي.. النتيجة غير مؤثرة على موقف الفريقين فالطلائع في وسط الجدول.

وكان نبيل الحلفاوي علق على تغريدة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأخيرة بعد هجومه على الدين الإسلامي.

وكتب نبيل الحلفاوي، عبر "تويتر"، "‏النقاش العقلاني كان يقتضي إلى جانب رفضكم لخطاب الحقد الذي نشارككم فيه ونستبشع الإرهاب الدموي الذي نعاني منه أكثر منكم.. أن تدعو إلى احترام تقديس أتباع الأديان الأخرى لرموزها وعدم الاستمرار في الإساءة لها".

وكان الرئيس الفرنسي كتب عبر حسابه بتويتر: "‏لا شيء يجعلنا نتراجع، أبدًا نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام.. لا نقبل أبدًا خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني.. سنقف دومًا إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية".

وقال ماكرون خلال الحفل الذي أقيم في جامعة السوربون، "صمويل باتي قتل لأن الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا ويعرفون أنهم لن يحصلوا على مرادهم بوجود أبطال مطمئني النفس مثله".

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