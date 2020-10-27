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مرأة

أجرأهن زوجة محمد زيدان.. 5 نجمات تألقن بالأخضر الفاتح في مهرجان الجونة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:07 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

شهدت السجادة الحمراء مجموعة كبيرة ومتنوعة من إطلالات نجمات الفن والمشاهير، وذلك خلال مشاركتهن في فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة بدورته الرابعة بداية من الجمعة الماضي وحتى اليوم.


وتألقت بعض النجمات بمهرجان لدورته الرابعة؛ بفساتين أنيقة ومميزة ومثيرة البعض منهن اعتمدن على اللون الأخضر الفاتح والغامق.


كما تألقت زوجة محمد زيدان، بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانًا مكشوف الأكتاف والصدر باللون الأخضر الغامق  وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشفت عن أنوثتها الطاغية.


وتألقت جومانا مراد بإطلالة  جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانًا مكشوف الأكتاف والصدر باللون الاخضر الفاتح؛ وذو فتحة من جانب الساق وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها وإنقاص وزنها.


وأطلت منة شلبي، مرتدية جمبسوت باللون الاخضر الفاتح، ومكشوف من منطقة الأكتاف لتبرز عن جمالها ورشاقتها، وحملت حقيبة يد جذابة باللون الأبيض.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت منة شلبي في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من الماسكرا، واحمر الشفاه.


وننشر لكم مجموعه من الصور النجمات اللاتى اثارت الجدل باللون الاخضر.

ويقام مهرجان الجونة السينمائي عن دورته الرابعة منذ يوم 23 أكتوبر؛ الذى اختير له الإعلامية هيلدا خليفة لتقديم حفله.


ويعد مهرجان الجونة السینمائي واحدا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط یهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغف بالسينما والمتحمس لها.

أجرأهن زوجة محمد زيدان.. 5 نجمات تألقن بالأخضر الفاتح في مهرجان الجونة
أجرأهن زوجة محمد زيدان.. 5 نجمات تألقن بالأخضر الفاتح في مهرجان الجونة
أجرأهن زوجة محمد زيدان.. 5 نجمات تألقن بالأخضر الفاتح في مهرجان الجونة
أجرأهن زوجة محمد زيدان.. 5 نجمات تألقن بالأخضر الفاتح في مهرجان الجونة
أجرأهن زوجة محمد زيدان.. 5 نجمات تألقن بالأخضر الفاتح في مهرجان الجونة
أجرأهن زوجة محمد زيدان.. 5 نجمات تألقن بالأخضر الفاتح في مهرجان الجونة
أجرأهن زوجة محمد زيدان.. 5 نجمات تألقن بالأخضر الفاتح في مهرجان الجونة
أجرأهن زوجة محمد زيدان.. 5 نجمات تألقن بالأخضر الفاتح في مهرجان الجونة

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أجرأهن زوجة محمد زيدان.. 5 نجمات تألقن بالأخضر الفاتح في مهرجان الجونة

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