عدى السحاب.. تعرف على تفاصيل البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه تم الوصول إلى الدور رقم ٤٩ في البرج الايقوني الذي يتم انشاؤه بالعاصمة الإدارية الجديدة بطول ٢٤٥ مترا.





وأضاف «عباس» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه مازال هناك ٣٠ طابقا في البرج الايقوني لم تكتمل حتي الآن.





وتابع نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، قائلا "احنا في الدور ال ٤٩ في البرج الأيقوني وبقينا فوق السحاب .. ولسه فاضلنا ٣٠ دور هنكملهم فوق الـ٤٩ دور كمان"





وأوضح المهندس خالد عباس، أن الصور التي تم التقاطها والتي تظهر أن البرج الايقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة تخطي السحاب، التقطت منذ يومين.



