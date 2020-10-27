تربعت على عرش الأنوثة.. 3 فساتين لـ ليلى علوى على السجادة الحمراء

شهدت السجادة الحمراء مجموعة كبيرة ومتنوعة من إطلالات نجمات الفن والمشاهير، وذلك خلال مشاركتهن في فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة بدورته الرابعة، بداية من الجمعه الماضي وحتى اليوم.

وأطلت الفنانة ليلى علوي بمهرجان الجونة في دورته الرابعة عام ٢٠٢٠؛ لتجذب إعجاب المتابعين وعدسات الكاميرات نحوها.



اليوم الأول.. "الفستان الفسفورى الفاتح"





وتألقت الفنانة ليلى علوي بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانًا مكشوف الأكتاف والصدر باللون الأخضر الفاتح ذات فتحة من الامام وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

اليوم الثانى.. "الفستان المنقط"

تألقت الفنانة ليلى علوي بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانًا مكشوف الكتفين والصدر باللون الأبيض المنقط بالأسود ذات فتحة من الأمام؛ وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

اليوم الثالث .. "الفستان الاسود"



