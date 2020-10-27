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تربعت على عرش الأنوثة.. 3 فساتين لـ ليلى علوى على السجادة الحمراء

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:23 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

شهدت السجادة الحمراء مجموعة كبيرة ومتنوعة من إطلالات نجمات الفن والمشاهير، وذلك خلال مشاركتهن في فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة بدورته الرابعة، بداية من الجمعه الماضي وحتى اليوم.

وأطلت الفنانة ليلى علوي بمهرجان الجونة في دورته الرابعة عام ٢٠٢٠؛ لتجذب إعجاب المتابعين وعدسات الكاميرات نحوها.

اليوم الأول.. "الفستان الفسفورى الفاتح"

وتألقت الفنانة ليلى علوي  بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانًا مكشوف الأكتاف والصدر باللون الأخضر الفاتح  ذات فتحة من الامام   وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

اليوم الثانى.. "الفستان المنقط"

تألقت الفنانة ليلى علوي  بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانًا مكشوف الكتفين والصدر باللون الأبيض المنقط بالأسود ذات فتحة من الأمام؛ وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

اليوم الثالث.. "الفستان الاسود"

تألقت الفنانة ليلى علوي  بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانًا قصير ذات الكرانيش باللون الاسود؛ وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

ويقام مهرجان الجونة السينمائي عن دورته الرابعة منذ يوم 23 أكتوبر؛ الذى اختير الإعلامية هيلدا خليفة لتقديم حفله.

ويعد مهرجان الجونة السینمائي واحدا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط یهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغف بالسينما والمتحمس لها.

تربعت على عرش الأنوثة.. 3 فساتين لـ ليلى علوى على السجادة الحمراء
تربعت على عرش الأنوثة.. 3 فساتين لـ ليلى علوى على السجادة الحمراء
تربعت على عرش الأنوثة.. 3 فساتين لـ ليلى علوى على السجادة الحمراء
تربعت على عرش الأنوثة.. 3 فساتين لـ ليلى علوى على السجادة الحمراء
تربعت على عرش الأنوثة.. 3 فساتين لـ ليلى علوى على السجادة الحمراء
تربعت على عرش الأنوثة.. 3 فساتين لـ ليلى علوى على السجادة الحمراء
تربعت على عرش الأنوثة.. 3 فساتين لـ ليلى علوى على السجادة الحمراء
تربعت على عرش الأنوثة.. 3 فساتين لـ ليلى علوى على السجادة الحمراء
تربعت على عرش الأنوثة.. 3 فساتين لـ ليلى علوى على السجادة الحمراء
تربعت على عرش الأنوثة.. 3 فساتين لـ ليلى علوى على السجادة الحمراء
تربعت على عرش الأنوثة.. 3 فساتين لـ ليلى علوى على السجادة الحمراء
تربعت على عرش الأنوثة.. 3 فساتين لـ ليلى علوى على السجادة الحمراء

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تربعت على عرش الأنوثة.. 3 فساتين لـ ليلى علوى على السجادة الحمراء

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