ما يقرب من 27 ألف حالة جديدة.. أرقام قياسية لإصابات كورونا في فرنسا

أعلنت الصحة الفرنسية، تسجيل 26 ألفا و771 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل دخول للمستشفيات سُجِّلَ منذ ابريل الماضي.





وحذر الخبراء من أن فرنسا "فقدت السيطرة على الوباء"، حيث قال الدكتور إريك كاومس ، رئيس قسم العدوى وأمراض المناطق المدارية في مستشفى بيتي سالبترير في باريس ، إن البلاد بحاجة إلى الإغلاق مرة أخرى مع استمرار ارتفاع الحالات.





وقال لإذاعة فرانس انفو"فقدنا السيطرة على الوباء لكن ذلك لم يبدأ بالأمس. لقد فقدنا السيطرة على الوباء منذ عدة أسابيع بالفعل".





وأوضح الدكتور جان فرانسوا دلفريسي ، رئيس المجلس العلمي الذي يقدم المشورة للحكومة الفرنسية بشأن الفيروس، أن البلاد في "وضع صعب للغاية ، بل حرج".





وقال لـ راديو "ار تي ال "ربما يكون هناك أكثر من 50 ألف حالة جديدة كل يوم. تقديرنا في المجلس العلمي يقترب من 100 ألف - ضعف هذا العدد. بين أولئك الذين لم يتم اختبارهم والمرضى الذين لم تظهر عليهم أعراض ، نحن قريبون من هذا العدد من الحالات. وهذا يعني أن الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة." .



