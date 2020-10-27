AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هاشتاج أفريقيا يا أهلي معاك يا خطيب يتصدر تويتر.. ومغردون: أبطال إفريقيا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:33 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
تصدر هاشتاج #افريقيا_يا_اهلي_معاك_يا_خطيب موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وجاءت تعليقات جماهير الاهلى كالاتى:

مش عايزين حاجة تشغلنا غير الأهلي
مش عايزين تركيزنا يروح على حاجات فاضية وعقول لسه منضجتش عندنا اهم نهائي قاري كمان 10 أيام نسيبنا من أى حاجة وندعم اللعيبة والجهاز الفني في المرحلة اللي جاية دي ونقف جمبهم لحد ما نوصل لهدفنا الكبير إن شاء الله

كل الدعم يا اهلي معاك يا بيبو

افريقيااا يا رجاله لازم نكسب وتعملو اللي عليكم والتوفيق من. ربناا 90 دقيقه بس قادره تخليكم ابطال افريقياال وهو دي مكانة الاهلي ان شاء الله البطوله ليناا ميه ف الميه هنلاعب الوصيف لازم نكسبوه دا مش هزار دا ود اعتبارر يا رجاله 90 دقيقه بس العبوها بروح

كل الدعم ياخطيب كل الدعم لرجالة الاهلي بالتوفيق

اقرا ايضا:


وتأهل الفريق الأحمر لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز علي بطل المغرب ذهاب بهدفي محمد مجدي أفشه وعلي معلول وإياب 3-1 بأهداف مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم.

وضرب المارد الأحمر أكثر من هدف بالفوز علي الوداد والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا تصدير القلق والتوتر للمنافس التقليدي الزمالك في ظل التفوق الكبير تاريخيًا في منافسات دوري أبطال أفريقيا، بجانب استعادة الثقة لمروان محسن ومجدي أفشه ومنح فرصة المشاركة لمحمود كهربا وعلي لطفي بجانب إراحة التونسي علي معلول لشعوره بالإجهاد وكذلك النهاية القارية الأفضل لأحمد فتحي الذي سينتقل إلي بيراميدز بعد أيام قليلة.

كما أكدت المباراة انصهار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق مع لاعبيه والجهاز الفني وبات هو المسيطر والمهيمن علي كل شيء وحاز علي قناعة الجماهير الحمراء، كما أن المدرب استحوذ علي ثقة إدارة النادي وبعض المتخوفين من فكرة التعاقد معه في ظل قدرته علي لم شمل الفريق بعد حالة التفكك التي ضربت الصفوف إبان الفترة الأخيرة التي مزقها السويسري رينيه فايلر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالدم بالروح أفريقيا مش هتروح.. محمد شريف يدعم الأهلي أمام الوداد

ولا غيره يفرحني.. رنا سماحة تحتفل بفوز الأهلي على الوداد

سيد عبد الحفيظ يكشف موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي في لقاء العودة أمام الوداد

جمهور النادى الأهلى يدعم الفريق قبل مبارة إياب نصف نهائى دورى الأبطال.. شاهد

بهاشتاج #١٨٠دقيقه_حلم_أهلاوي.. جماهير الأهلي تتصدر تويتر تحفيزا للفريق لإحراز لقب أفريقيا

بهاشتاج #العوده_مش_هزار_العب_باصرار.. جماهير الأهلي تدعم الفريق قبل لقاء الوداد

ترشيحاتنا

كورونا لسه موجود.. مستشار الرئيس لشئون الصحة: نتمنى عدم حدوث موجة ثانية.. فيديو

مؤشر خطر.. تامر أمين: رانيا يوسف لم تنس بطانة الفستان في مهرجان الجونة 2020.. فيديو

مستشفى في الزمالك .. طبيب الفريق يكشف حجم إصابة الونش وجمعة وموقف أوباما وعلاء وحازم من لقاء الرجاء

شاهد.. لحظة إصابة الونش وخروجه من إستاد القاهرة

بعد زفافه.. محمد فضل شاكر يحقق نصف مليون مشاهدة بـ أغنية شخص ما

صحة سوهاج تتبنى علاج سيدة مصابة بمرض جلدي منعها من إنقاذ ابنها قبل سقوطه من الطابق الثالث

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | تحويل سيارة ميتسوبيشي لانسر إلى نقل وفولكس بيتل لمخيم .. صور

صاحبة لقب أجرأ إطلالة في مهرجان الجونة.. سعر جمبسوت هدى الإتربي

بـ الفضِّي اللامع.. خطيبة محمد فراج تبرز أنوثتها على السجادة الحمراء