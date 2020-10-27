AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد داود وعلا رشدي يتألقان في مهرجان الجونة السينمائي.. صور

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 05:18 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشر الفنان أحمد داود صورا جديدة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، ظهر خلالها من مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الرابعة، وهو يرتدي بدلة باللون الكحلى، رفقة زوجته الفنانة علا رشدي.

وكتب أحمد داود معلقا على الصور:" اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي".

اقرأ أيضا:


وخاض أحمد داود، السباق الرمضاني الأخير 2020، بمسلسل "لعبة النسيان" لـ دينا الشربيني، بجانب كل من إنجي المقدم، ورجاء الجداوي ونخبة من النجوم، تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.

وتزوج  أحمد داود  من الفنانة علا بعد قصة حب قوية جمعت بينهما خلال تعاونهما في العرض المسرحي "عنبر رقم واحد"، وكانت تحظى بشهرة أكبر منه وقتها، وكان يخشى أن ترفض الارتباط به إلا أنها فاجأته برغبتها في الزواج منه وتزوجا عام 2010.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاد علا رشدي.. القصة الكاملة لزواجها من أحمد داوود

أحمد داود يحتفل بعيد ميلاد زوجته علا رشدي.. شاهد

كنت بحلم أبقى كبير.. أحمد داوود يشارك في تحدي الطفولة

نور تستعيد ذكرياتها فى مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد

جاكيت زوجة السقا يثير الجدل.. ومغردون: هل أجبرها على ارتدائه؟

بـ الأصفر لليوم الثاني.. علا رشدي بإطلالة مثيرة للجدل رفقة زوجها

ترشيحاتنا

رمضان صبحي يكشف حقيقة عرض نادي الزمالك لضمه

بسبب كورونا والديناصورات.. رانيا يوسف تريند تويتر مصر

محمد فاروق: الزمالك يدخل في مفاوضات مع نجم الجونة.. جابر باقٍ ومحمد حسن أول الراحلين

مؤشر خطر.. تامر أمين: رانيا يوسف لم تنس بطانة الفستان في مهرجان الجونة 2020.. فيديو

أغنية فجأة افترقنا لـ تامر حسني تقترب من المليون السادس

هاشتاج أفريقيا يا أهلي معاك يا خطيب يتصدر تويتر.. ومغردون: أبطال إفريقيا

AdvertisementS

كاميرات المراقبة تكشف واقعة ذبح شقيقين وإصابة نجل أحدهما على يد بلطجي بالشرابية

في متناول الجميع.. دواء شهير يقلل من خطورة كورونا وينجي من الموت

أجرأهن زوجة محمد زيدان.. 5 نجمات تألقن بالأخضر الفاتح في مهرجان الجونة

بسبب وائل الإبراشي.. حسن الرداد يكشف رأيه في منع الأطفال من دخول المدرسة لـ عدم سداد المصاريف

أطلق النار علي رواد مقهى وذبح نفسه .. طليقة مرتكب مجزرة الساحل تحكي تفاصيل الواقعة .. فيديو

عماد النحاس: رحيلي لـ النصر لم يكن «كوبري» إلى الأهلي

صدمة قبل مواجهة الرجاء.. الزمالك يكشف حجم إصابة محمود الونش

بين الجميل والغريب.. 20 صورة من إطلالات النجمات في اليوم الرابع على السجادة الحمراء

بتلومنا على شغلنا وانفرادنا.. شوبير يفتح النار على رمضان صبحي

صيغ الصلاة على النبي.. الإبراهيمية والأنسية والطبية

رمضان صبحي خد فلوس تشتري طيارة.. مجدي طلبة: الأهلي سيقع في مشكلة بعد رحيل أحمد فتحي

أحمد عيد يثير الجدل عن «تفويت» الإسماعيلي لمباراة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولكس فاجن الألمانية تهدد عرش مبيعات تيسلا عملاق السيارات الكهربائية الأمريكية .. صور

شاهد | تحويل سيارة ميتسوبيشي لانسر إلى نقل وفولكس بيتل لمخيم .. صور

صاحبة لقب أجرأ إطلالة في مهرجان الجونة.. سعر جمبسوت هدى الإتربي