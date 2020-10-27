برر خيانته للأهلي.. رواد تويتر يهاجمون رمضان صبحي.. شاهد

تصدر هاشتاج رمضان صبحى موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب تصريحاته التليفزيونية الاخيرة لقناة " ام بى سى مصر"، عن النادي الأهلي وجمهوره بعد رحيله إلى بيراميدز.

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و جاءت تعليقات الجمهور المصحوبة بالهاشتاج، كالاتى:





رمضان صبحى، حاول مع الإعلامى الكبير، عمرو أديب، تبرير (خيانته للأهلى) وانتقاله لبيراميدز، فأدان نفسه، وغرس أقدامه فى وحل الكذب.. كلامه متناقض، ولم يقدم تبريرا واحدا يقنع به طفل صغير.





رمضان صبحى، أنت خسرت أكثر وأكثر بتبريرات واهية، وذهبت لبيراميدز من أجل الفلوس فقط.





اللي زي رمضان صبحي دول بيكذبوا الكذبه ويصدقوها





الاهلي هو المجد والتاريخ لاي لاعب كان، هو اللي له فضل علي الجميع، اللي يبيع الاهلي هو الخسران والاهلي مستمر وباق وهيفصل كبير البلد دي و سيد انديه افريقيا





حكايتك تتلخص في كلمتين .. شوف شكلك وثقتك في نفسك وانت مع ابراهيم فايق وانت لاعب في الاهلي .. و شوف صورتك مع عمرو اديب وارتباكك وثقتك المهزوزه





وأضاف «صبحي» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن المسؤولين في نادي بيراميدز، شاهدوا مداخلة علي صقر "اللاعب الإماراتي"، مع هاني حتحوت، الخاصة بنقله لعرض جديد بأحد نوادي الخليج.





وتابع رمضان صبحي، أن المسؤولين في نادي بيراميدز قاموا بالتواصل مع علي صقر- ثاني يوم بعد المداخلة- لشراء رمضان صبحي وانضمامه لنادي بيراميدز، مشيرا إلى أن علي صقر أبلغه بعرض بيراميدز، وقال إنه يريد التواصل معهم والسماع لهم.





وتابع «صبحي» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه يعرف حجم زعل مشجعي النادي الاهلي من انتقاله الى بيراميدز، ولكن كل شئ سيمر بمرور الوقت.





ونوه رمضان صبحي، الى أنه يتمني ألا يكون هناك أحد من مجشعي نادي الاهلي العظيم يحمل له كرها أو غضب، مشيرا إلى أنه دائما كان يخاف من أن يكون سببا في حزن أحد منهم.





وأوضح رمضان صبحي، أن بعد خسارة النادي الأهلي من الترجي، شعر بالاستياء، وبعد هذه الهزيمة قام بالاتصال علي حسام غالي ومحمد فضل وطلب منهم العودة إلى النادي الأهلي مرة أخرى.





وأشار إلى أن هو من طلب بنفسه العودة إلى النادي الأهلي في الفترة السابقة بسبب حبه الكبير للنادي، موضحا أنه عندما رأي هزيمة النادي الأهلي من الترجي كان يريد مساعدة النادي والنهوض به بأي طريقة.