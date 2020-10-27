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أخبار العالم

ألمانيا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة بكورونا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:47 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن معهد روبرت كوخ للامراض المعدية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ألمانيا 11 ألفا و409 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و 42 حالة وفاة جديدة. 

وبذلك يكون إجمالي الإصابات بالفيروس في ألمانيا 449 ألف و275 حالة إصابة، و10098 حالة وفاة. 

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، بأن المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، تخطط لفرض إغلاق جزئي في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحيفة، إن الإغلاق سيشمل الحانات والمطاعم، حيث تعتقد الحكومة الألمانية أن هذا الإغلاق من شأنه أن يساهم في إبطاء الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن قرار الإغلاق لن يشمل المحلات التجارية، حيث يمكن لباقي المحلات أن تظل مفتوحة طالما تتبع القيود التي ستفرضها الحكومة بموجب "خطة ميركل" التي سيتم مناقشتها مع رؤساء الولايات الألمانية الـ 16 يوم الأربعاء المقبل.

يأتي ذلك وسط تحذيرات من أن الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا ستكون أسرع من الأولى، وسط تصاعد متزايد في أعداد الإصابات في جميع أنحاء أوروبا.

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