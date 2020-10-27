تنفيذي الحسنة بشمال سيناء يشدد على الالتزام ببرنامج توزيع المياه على القرى





وذلك بحضور المهندس أحمد عبد الحليم سالمان، نائب رئيس المدينة، ووليد أمين عبد الحميد، سكرتير عام المجلس والمدينة.



حيث تم مناقشة عدة موضوعات ومن أهمها:

التنبيه على سرعة تنفيذ برامج المياه على مستوى قرى المركز والمدينة والانضباط والسيطرة على السائقين لتنفيذ البرنامج.



وتقرر تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والشؤون القانونية والإدارة التعليمية، للمرور على المجمع التعليمي بالقسيمة لعمل تقرير مفصل عن المجمع.



وتم التنبيه على مدير إدارة التنمية بسرعة مطالبة المواطنين المنتفعين بالأراضي المحيطة بالآبار الزراعية بقرى المركز لتسديد المتأخرات، والاستعداد لموسم هطول وتقرر تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والشؤون القانونية والإدارة التعليمية، للمرور على المجمع التعليمي بالقسيمة لعمل تقرير مفصل عن المجمع.وتم التنبيه على مدير إدارة التنمية بسرعة مطالبة المواطنين المنتفعين بالأراضي المحيطة بالآبار الزراعية بقرى المركز لتسديد المتأخرات، والاستعداد لموسم هطول الأمطار للمساعدة في زراعة المساحات الزراعية بقرى المركز.



و تم تكليف رؤساء القري بسرعة تحصيل متأخرات الكهرباء والإيجارات وعمل حصر كامل للمواطنين الموجودين بكل قرية على حدة.



وتم التنبيه على رؤساء القرى بتوعية المواطنين بالتوجه للجنة الانتخابية بمدينة الحسنة يومي ٢٠٢٠/١١/٨،٧م، والتأكيد على جاهزيتها لاستقبال الناخبين.



والتنبيه على المواطنين بعدم التواجد في مخرات السيول وسرعة إبلاغ غرفة عمليات المجلس بأي حدث.



وكلف رؤساء القرى بسرعة عمل حصر كامل للمواطنين بكل قرية، وإبلاغ مجلس مدينة الحسنة بعدد الدارسين لعمل لجان امتحانات للحصول على شهادة محو الأمية.



وشدد على ضرورة الالتزام بجميع التعليمات والانضباط في العمل حفاظا على الصالح العام ومصلحة المواطنين والعمل على تلبية مطالبهم.



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والتنبيه على المواطنين بعدم التواجد في مخرات السيول وسرعة إبلاغ غرفة عمليات المجلس بأي حدث.وكلف رؤساء القرى بسرعة عمل حصر كامل للمواطنين بكل قرية، وإبلاغ مجلس مدينة الحسنة بعدد الدارسين لعمل لجان امتحانات للحصول على شهادة محو الأمية.وشدد على ضرورة الالتزام بجميع التعليمات والانضباط في العمل حفاظا على الصالح العام ومصلحة المواطنين والعمل على تلبية مطالبهم.اقرأ أيضا: