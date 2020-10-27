هاني رمزي لـ أحمد السقا: أخويا وأغلى صاحب متحرمش من ذوقك ومحبتك

شارك الفنان هانى رمزى ، جمهورة بصورة له مع أحمد السقا، من مهرجان الجونة، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وعلق هانى رمزى، على الصورة قائلا: "أخويا وأغلى صاحب أحمد السقا متحرمش من ذوق ومحبتك".





وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالآتى:





اكتر اتنين بحبهم في صورة- قمرين منورين - ربنا يخليكوا لبعض





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وشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وسط حضور فنى كبير من مصر والدول العربية، وقد حصلت صدى البلد على عدد من الصور التى لم تنشر من الافتتاح.





وتتكون لجان تحكيم المهرجان من: "لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة" المكونة من المخرجة التونسية رجاء عماري، والممثل الهندي الشهير علي فازال، وكاتب السيناريو والمنتج الفرنسي جيوم دي ساي والممثلة السورية كندة علوش ومريم نداي، الممثلة السنغالية.





وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة: المخرجة المصرية ماريان خوري، والمونتير والمخرج سيمون الهبر، والمنتج والمبرمج السويدي فريدي أولسون، وبرنارد كارل، المبرمج والمدير الفني لمهرجان "حول العالم في 14 فيلما". المنتجة ماري بيير ماسيا.



