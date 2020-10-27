AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التعاون الدولي تعقد اجتماع الخبراء لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة المصرية العراقية المشتركة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:48 ص
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحى
استضافت وزارة التعاون الدولي، ممثلي 29 جهة حكومية بمقر الوزارة، لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة المصرية العراقية المشتركة المرتقب عقدها قريبًا، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، في إطار تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك تنفيذًا لمخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت بين قادة بلدان مصر والعراق والأردن التي عقدت خلال أغسطس الماضي.

جاء ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، للتحضير للجنة المصرية العراقية المشتركة، حيث ترأس الاجتماع طارق الشعراوي، مستشار وزير التعاون الدولي والمشرف على قطاع التعاون العربي والأفريقي.

حضر الاجتماع ممثلون عن الوزارات والجهات التالية (الخارجية، التجارة والصناعة، النقل، الزراعة، الصحة، الإسكان، البترول، الكهرباء، التضامن، الاتصالات، البنك المركزي المصري، العدل، المالية، الطيران المدني، القوى العاملة، التخطيط، الإنتاج الحربي، قطاع الأعمال العام، التموين، التعليم العالي، التربية والتعليم، جهاز تنمية المشروعات، جهاز حماية المستهلك، هيئة الاستثمار، هيئة التنمية الصناعية، اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الاتحاد المصري للمستثمرين، اتحاد التشييد والبناء).

وخلال الاجتماع تم استعراض جدول أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، وتم التأكيد على ضرورة أن تكون مخرجات اللجنة انعكاسًا للقمة الثلاثية الرئاسية، لتعزيز التعاون على مستوى كافة المجالات مع الجانب العراقي بما فيها مشاركة الشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار، وبحث الاجتماع أيضًا الشكل النهائي للوثائق والمشروعات المطروحة للنقاش في فعاليات اللجنة.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التقت سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد نايف رشيد الدليمي، لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية، وأكدت خلال اللقاء عل عمق العلاقات المصرية العراقية، وتطلع الحكومة لتنمية هذه العلاقات في مختلف جوانب التعاون الاقتصادي بين البلدين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لبحث التعاون المشترك في مجالات التصنيع.. وزير الإنتاج الحربي يعقد اجتماعا مع سفير العراق

وزيرة الصناعة: مصر تعمل على دعم ومساندة العراق والمساهمة في مشروعات إعادة الإعمار

وزيرة التجارة والصناعة: دعم ومساندة العراق والمساهمة في مشروعات إعادة الإعمار على رأس أولويات القيادة السياسية المصرية.. وفرص واعدة لتصدير مواد البناء المصرية للعراق

وزيرة التخطيط تلتقي بسفير العراق.. السعيد: العلاقات بين البلدين تتسم باتساع آفاقها وتعدد مجالاتها.. نايف: نرحب بتواجد الشركات المصرية في العراق للمساهمة في إعادة الإعمار

وزيرة الهجرة تبحث مع سفير العراق بمصر التعاون المشترك في ملف المهاجرين

تنسيق في كل المجالات.. وزيرة التعاون الدولي تبحث مع سفير العراق ترتيبات انعقاد اللجنة المشتركة

ترشيحاتنا

برر خيانته للأهلي.. رواد تويتر يهاجمون رمضان صبحي.. شاهد

مجرب ونتائجه مضمونة.. أسرع ريجيم لنسف دهون البطن العنيدة

بسبب ملف التجديد.. ريال مدريد يثير غضب راموس

زيارة رسمية.. البرهان يزور القاهرة اليوم

إصابة وزير دفاع كاراباخ في العمليات العسكرية وتعيين بديل عنه

الخارجية الإيرانية تستدعي دبلوماسيا فرنسيا بسبب الرسوم المسيئة للرسول

AdvertisementS

هروب الطلاب أعلى السطح بعد حريق في معهد صقر قريش بالمعادي

بعد رؤيتهم صدمة في الجثة.. عائلة متوفى تعتدي على حانوتي قبل الجنازة

مات من الجوع.. حكاية وفاة الرضيع أنس: خلاف بين والديه تسبب في تركه بمفرده 9 أيام

التعليم العالي تقدم خصما 20% للطلاب الوافدين على التنقل بين المحافظات

يحدث اليوم: مصر تشارك في اجتماع إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة

انتقامًا لابنة جارتهم.. ننشر القصة الكاملة لرجل قتل زوجته وطفلتيهما رميًا بالرصاص وذبحًا بالساطور في سوهاج

في عيد ميلاد عايدة عبد العزيز.. تعرف على الصدمة التي جعلتها تبتعد عن التمثيل

حادثة غريبة.. سيدة تدفع صديقتها في الماء ثم تلحق بها وتغرقان

بعد وفاة والديها المفاجئ.. طفلة تتولى رعاية أخيها الرضيع بمفردها لـ3 أيام

وزير المخابرات الإسرائيلي: 5 دول عربية قد تعلن تطبيع العلاقات بعد الانتخابات الأمريكية

الخارجية الإيرانية تستدعي دبلوماسيا فرنسيا بسبب الرسوم المسيئة للرسول

حكم الزواج العرفي للحصول على المعاش.. علي جمعة يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوندا.. أكبر مدينة أنجولية شاهدة على الاستعمار

خطوات تحضير الشاورما السوري بطريقة المطاعم

عمره يوم واحد.. طفل حديث الولادة يفقد حياته بسبب هجوم وحشي من كلب