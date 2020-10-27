مطار القاهرة: وصول وسفر 20 ألف راكب اليوم على متن 177 رحلة

يستقبل مطار القاهرة الدولي ، علي مدار اليوم الثلاثاء، 89 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالى10592 ألف راكب ، كما يغادر المطار 88 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها حوال 9700 الف راكب.





وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 مغادرة ووصول حوالي 20 الف راكب علي متن 177 ‪ رحلة جوية ، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، و تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.





وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .



