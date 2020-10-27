AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مطار القاهرة: وصول وسفر 20 ألف راكب اليوم على متن 177 رحلة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:42 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
Advertisements
نورهان خفاجي
يستقبل مطار القاهرة الدولي ، علي مدار اليوم الثلاثاء، 89 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالى10592 ألف راكب ، كما يغادر المطار 88 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها حوال 9700  الف راكب.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24  مغادرة ووصول حوالي 20 الف راكب علي متن 177 ‪ رحلة جوية ، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، و تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطار القاهرة: وصول وسفر 167 رحلة جوية اليوم على متنهم 20 ألف راكب

مطار القاهرة: وصول وسفر 18 الف راكب على متن 155 رحلة جوية

على متنهم 26 ألف راكب.. مطار القاهرة: وصول وسفر 196 رحلة جوية اليوم

على متن 213 رحلة جوية.. مطار القاهرة: وصول وسفر 23 ألف راكب اليوم

مطار القاهرة: وصول وسفر 18 ألف راكب اليوم على متن 173 رحلة جوية

مطار القاهرة: وصول وسفر 203 رحلات جوية اليوم على متنها 27 ألف راكب

ترشيحاتنا

هاني رمزي لـ أحمد السقا: أخويا وأغلى صاحب متحرمش من ذوقك ومحبتك

شاهد | تحويل سيارة ميتسوبيشي لانسر إلى نقل وفولكس بيتل لمخيم .. صور

عمره يوم واحد.. طفل حديث الولادة يفقد حياته بسبب هجوم وحشي من كلب

في متناول الجميع.. دواء شهير يقلل من خطورة كورونا وينجي من الموت

حكم الزواج العرفي للحصول على المعاش.. علي جمعة يوضح

مواصفات كيا سونيت 2021 kia sonet الجديدة كليا.. صور

AdvertisementS

هروب الطلاب أعلى السطح بعد حريق في معهد صقر قريش بالمعادي

بعد رؤيتهم صدمة في الجثة.. عائلة متوفى تعتدي على حانوتي قبل الجنازة

مات من الجوع.. حكاية وفاة الرضيع أنس: خلاف بين والديه تسبب في تركه بمفرده 9 أيام

التعليم العالي تقدم خصما 20% للطلاب الوافدين على التنقل بين المحافظات

يحدث اليوم: مصر تشارك في اجتماع إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة

انتقامًا لابنة جارتهم.. ننشر القصة الكاملة لرجل قتل زوجته وطفلتيهما رميًا بالرصاص وذبحًا بالساطور في سوهاج

في عيد ميلاد عايدة عبد العزيز.. تعرف على الصدمة التي جعلتها تبتعد عن التمثيل

حادثة غريبة.. سيدة تدفع صديقتها في الماء ثم تلحق بها وتغرقان

بعد وفاة والديها المفاجئ.. طفلة تتولى رعاية أخيها الرضيع بمفردها لـ3 أيام

وزير المخابرات الإسرائيلي: 5 دول عربية قد تعلن تطبيع العلاقات بعد الانتخابات الأمريكية

الخارجية الإيرانية تستدعي دبلوماسيا فرنسيا بسبب الرسوم المسيئة للرسول

حكم الزواج العرفي للحصول على المعاش.. علي جمعة يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوندا.. أكبر مدينة أنجولية شاهدة على الاستعمار

خطوات تحضير الشاورما السوري بطريقة المطاعم

عمره يوم واحد.. طفل حديث الولادة يفقد حياته بسبب هجوم وحشي من كلب