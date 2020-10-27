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أخبار البلد

قبل تشغيل التأمين الصحي الشامل.. إجراء ٥١.٥ألف فحص طبي لمواطني الأقصر مجانا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:56 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل عن إجراء 51 ألفا و484 فحصا طبيا لمواطني الأقصر المسجلين ضمن المنظومة، وذلك من خلال المنشآت الصحية المقررة للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.


وأوضحت إدارة المشروع أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية من خلال الوحدات والمراكز الطبية المقرر عملهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، والموزعين على 7 إدارات صحية تابعين لمحافظة الأقصر وهي إدارات "بندر الأقصر، القرنة، البياضية، وإسنا، أرمنت، الطود، الزينية"، وذلك لتشمل التغطية الصحية الشاملة جميع أنحاء محافظة الأقصر.


وقالت إن الفحص الطبي الشامل للمواطنين شمل فحوصات "الباطنة، والأسنان، وصورة دم كاملة، وتحاليل معملية شاملة" لمعرفة العلامات الحيوية لجميع المنتفعين، فضلًا عن التعرف على التاريخ العائلي للمريض من وجود أمراض مزمنة لدى العائلة من عدمه أو أي أمراض وراثية، وذلك لتسجيلها داخل الملف الطبي للمنتفعين بالمنظومة. 


فيما أعلن الدكتور أحمد السبكي، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات ومساعد وزير الصحة والسكان، أنه تم تسجيل أكثر من ٨٠٠ ألف مواطن، وفتح ١٩٤ ألفا و٨٨٤ ملفا عائليا، حتى الآن بمحافظة الأقصر، بما يعادل ٦٠% من إجمالي عدد سكان المحافظة، والتي يبلغ عدد سكانها مليونا و٣٢٨ ألفا و٤٢٩نسمة، وذلك فور تسجيلهم داخل المنظومة دون انتظار بدء إطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة.


وقال إن جميع المواطنين المسجلين سيتلقون الخدمة الطبية على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة، كمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد الذي يهدف إلى التغطية الصحية لجميع المواطنين "دون تمييز" ووفق أحدث المعايير العالمية.


ولفت المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل إلى المنشآت الصحية المقرر دخولها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والبالغ عددها ٥٩ مركزا ووحدة صحية، بالإضافة إلى ٧ مستشفيات، يجري تجهيزها على أعلى مستوى، لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة على الوجه الأكمل. 

 
فيما أكد الدكتور أحمد السبكي أن المنظومة الصحية الجديدة على مقربة من الإطلاق الفعلي بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية، مشيرًا إلى أن التغطية الصحية الشاملة بجودة وكرامة لن تتوقف إلى أن تصل لكل مواطن مصري، ويتحقق حلم التغطية الشاملة لجميع المصريين وما هي إلا خطوات تفصلنا عن اكتمال الحلم.


يشار إلى أن محافظة الأقصر هي إحدى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي من المقرر بدء التشغيل التجريبي للمنظومة بها قريبًا، والتي تضم محافظات الإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، أسوان إلى جانب محافظة بورسعيد والتي بدأ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بها في يوليو من العام الماضي، وجار العمل على قدم وساق لتطبيق المنظومة في باقي المحافظات تباعًا، إلى أن يصل التأمين الصحي الشامل إلى كل شبر في مصر.

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