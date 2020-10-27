AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستشار أوبئة يحذر من اللقاحات غير المسجلة بمنظمة الصحة.. فيديو

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:59 م
صدى البلد
Advertisements
قسم التوك شو

قال الدكتور عادل البلبيسي، مستشار الأوبئة بشبكة الشرق الأوسط للصحة المجتمعية ، إن جائحة فيروس كورونا غير مسبوقة على الأقل في المائة سنة الأخيرة ، وأن هذا الفيروس جديد على رغم من مرور 10 أشهر على بدايته إلا أن المعلومات المتوفرة عنه مازالت قليلة.


وأضاف البلبيسي  في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز " ، أنه في الطبيعي أن المعلومات عن الأمراض تأخذ سنوات و سنوات حتى تتراكم كمية من المعلومات وتصبح أكيدة ومتداولة ، على عكس الذي يحدث في الوقت الحالي حول فيروس كورونا ، حيث كل يوم معلومة مختلفة .


وتابع مستشار الأوبئة بشبكة الشرق الأوسط ، أن هذه الجائحة عالمية ، وأن هذا الفيروس شديد الانتشار، ولكن للتخلص من هذه الجائحة لابد من توافر لقاح طبي، مؤكدًا أن هذا لقاح فيروس كورونا لا يتوفر قبل شهرين أو أكثر ، ويجب الموافقة عليه من المنظمة الصحة العالمية .


وأشار " البلبيسي " ، أنه لابد من عدم استخدام أي لقاح آخر غير مُسجل في منظمة الصحة العالمية ، وهناك فئات مثل : الكوادر الصحية ، والكبار في السن ، وأصحاب الأمراض يجب توافر لهم اللقاح أولًا ، ثم بعد ذلك توفيرها لباقي الشعب ، وذلك إذا كانت كمية اللقاح محدودة .


وأوضح ، أنه يجب عمل الفحوصات حتى نستطيع التعرف على المصابين بفيروس كورونا ، وبذلك نتمكن من الحد من انتشار الفيروس ، ولكن لا يجب أن تكون هذه الفحوصات عشوائية ، أي تكون موجهة لأصحاب الأمراض والمُصاحبين للفيروس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روسيا تعلن اختبار لقاح كورونا على 40 ألف شخص

الصحة: 6 لقاحات دخلت المرحلة السريرية الثالثة.. واستلام جرعات لقاح كورونا الأسبوع الجاري

لا متفائلين ولا متشائمين.. أستاذ علم الأوبئة يكشف عن مفاجأة بشأن لقاح كورونا

أول لقاح لـ كورونا .. روسيا تطرح الدواء قبل موافقة منظمة الصحة العالمية

مصر تحصن نفسها بالتعاون مع 3 دول.. ماذا تعني تجربة إنتاج لقاح كورونا في القاهرة؟

آمن وفعال.. الصحة العالمية تعلق مجددا على اللقاح الروسي ضد كورونا

ترشيحاتنا

مات من الجوع.. حكاية وفاة الرضيع أنس: خلاف بين والديه تسبب في تركه بمفرده 9 أيام

حادثة غريبة.. سيدة تدفع صديقتها في الماء ثم تلحق بها وتغرقان

مسلحون يطلقون النار على سيارته.. اغتيال وزير في الحكومة الانقلابية باليمن

خبير تغذية يحذر: الإكثار من شرب المياه يسبب الوفاة.. فيديو

وزير المخابرات الإسرائيلي: 5 دول عربية قد تعلن تطبيع العلاقات بعد الانتخابات الأمريكية

مواصفات كيا سونيت 2021 kia sonet الجديدة كليا.. صور

AdvertisementS

فرنسا تحذر مواطنيها: احترسوا من غضب كبير بسبب الرسوم المسيئة للنبي

غلق فصل بعد ظهور 4 حالات كورونا في مدرسة بكفر الشيخ.. تفاصيل

تقارير: كاف ينفي نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى ملعب برج العرب

هروب الطلاب أعلى السطح بعد حريق في معهد صقر قريش بالمعادي

في 3 قضايا.. الحبس 6 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لـ مجدي عبدالغني

الانسحاب من المباراة.. الرجاء المغربي يرفض التعليق على تصريحات مرتضى منصور

بعد رؤيتهم صدمة في الجثة.. عائلة متوفى تعتدي على حانوتي قبل الجنازة

صاحب الـ 70 عاما يعتدي جنسيًا على طفلة في الزقازيق.. والنيابة تقرر حجزه للتحريات

مات من الجوع.. حكاية وفاة الرضيع أنس: خلاف بين والديه تسبب في تركه بمفرده 9 أيام

استشاري مناعة: الموجة الثانية من كورونا انتهت في مصر.. فيديو

انتقامًا لابنة جارتهم.. ننشر القصة الكاملة لرجل قتل زوجته وطفلتيهما رميًا بالرصاص وذبحًا بالساطور في سوهاج

هتدفع التمن غالي.. تعرف على نتيجة مقاطعة فرنسا بسبب الإساءة للرسول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقد بصره.. أب يخاطر بحياته لإنقاذ زوجته وأطفاله الـ4 من حريق مدمر

شاهد .. نجل الشهيد أحمد منسي في أول يوم دراسي بالمدرسة الدولية بالأكاديمية العربية

اطلالات غريبة.. بوسي شلبي تثير الجدل في الجونة