مستشار أوبئة يحذر من اللقاحات غير المسجلة بمنظمة الصحة.. فيديو

قال الدكتور عادل البلبيسي، مستشار الأوبئة بشبكة الشرق الأوسط للصحة المجتمعية ، إن جائحة فيروس كورونا غير مسبوقة على الأقل في المائة سنة الأخيرة ، وأن هذا الفيروس جديد على رغم من مرور 10 أشهر على بدايته إلا أن المعلومات المتوفرة عنه مازالت قليلة.





وأضاف البلبيسي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز " ، أنه في الطبيعي أن المعلومات عن الأمراض تأخذ سنوات و سنوات حتى تتراكم كمية من المعلومات وتصبح أكيدة ومتداولة ، على عكس الذي يحدث في الوقت الحالي حول فيروس كورونا ، حيث كل يوم معلومة مختلفة .





وتابع مستشار الأوبئة بشبكة الشرق الأوسط ، أن هذه الجائحة عالمية ، وأن هذا الفيروس شديد الانتشار، ولكن للتخلص من هذه الجائحة لابد من توافر لقاح طبي، مؤكدًا أن هذا لقاح فيروس كورونا لا يتوفر قبل شهرين أو أكثر ، ويجب الموافقة عليه من المنظمة الصحة العالمية .





وأشار " البلبيسي " ، أنه لابد من عدم استخدام أي لقاح آخر غير مُسجل في منظمة الصحة العالمية ، وهناك فئات مثل : الكوادر الصحية ، والكبار في السن ، وأصحاب الأمراض يجب توافر لهم اللقاح أولًا ، ثم بعد ذلك توفيرها لباقي الشعب ، وذلك إذا كانت كمية اللقاح محدودة .





وأوضح ، أنه يجب عمل الفحوصات حتى نستطيع التعرف على المصابين بفيروس كورونا ، وبذلك نتمكن من الحد من انتشار الفيروس ، ولكن لا يجب أن تكون هذه الفحوصات عشوائية ، أي تكون موجهة لأصحاب الأمراض والمُصاحبين للفيروس.