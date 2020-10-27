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منوعات

دراسة جديدة تكشف مدى قوة إصابة فيروس كورونا لدى الأطفال

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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أحمد شريف

أفادت دراسة جديدة بأن الأطفال الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ولم تظهر عليهم أي من العلامات الخارجية قد يكون لديهم مستويات فيروسية أقل من الأطفال المصابين وظهرت عليهم الأعراض.



ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، درس فريق البحث الأمريكي الحمولات الفيروسية لـ 817 طفلًا ثبتت إصابتهم بفيروس SARS-CoV-2 بعد الذهاب إلى المستشفيات في الولايات المتحدة وكندا.



ووجد فريق البحث أن مستويات الفيروس كانت أعلى عادةً لدى الأطفال الذين لا تظهر عليهم أعراض والذين من المحتمل أن يكونوا قد أصيبوا مؤخرًا فقط.



ومع ذلك ، أشارت بياناتهم أيضًا إلى أن هؤلاء الأطفال الذين خضعوا للاختبار المنتظم، كانت الأحمال الفيروسية المتوسطة لا تزال أقل في الحالات التي لا تظهر عليها أعراض.



وقال فريق البحث إنه ستكون هناك حاجة لمزيد من الاختبارات لتحديد ما إذا كان الأطفال الذين لا تظهر عليهم أعراض لديهم مستويات أقل من الفيروس بشكل عام، أو ما إذا كان هذا الانخفاض يرتبط بتطور حالتهم.



وأوضح الفريق أن مثل هذه النتائج يمكن أن تؤثر على فهم مخاطر الانتقال بين الأطفال، خاصة في أماكن مثل المدارس.

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