رئيس جامعة الأقصر يجتمع بأعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة

عقد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الاقصر ، إجتماعًا مع أعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة، وذلك بحضور عميد الكلية الدكتور يوسف محمود ،ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا الدكتور أحمد محى ، ذلك لمناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية واحتياجات الكلية من أجهزة ومعدات وآثاث.





وخلال الاجتماع ناقش رئيس الجامعة موضوع توزيع المقررات الدراسية بين أعضاء هيئة التدريس وكذلك الإشراف علي الرسائل العلمية لطلاب الماجستير والدكتوراه.





وأوصي رئيس الجامعة أن تكون موزعة عليهم بشكل عادل.

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كما أشار الدكتور محجوب إلي ضرورة التعاون بين أعضاء هيئة التدريس حتي يتسني لهم العمل بنظام الفريق الواحد الذي يؤدي بدوره إلي النهوض بالعملية التعليمية.





وفي نفس السياق أشار رئيس الجامعة إلي ضرورة الأهتمام بالبحث العلمي، كما استمع إلي متطلبات كل قسم من أقسام الكلية ، ووعدهم بتلبية متطلباتهم.





على جانب آخر وجه رئيس الجامعة بضرورة تجهيز قاعة مؤتمرات وعروض علي مستوي راقي لعقد السيمينارات والندوات العلمية ومناقشة الرسائل العلمية.