فستان منفوش.. لقاء الخميسي فى إطلالة أنيقة بمهرجان الجونة.. شاهد

تداول رواد السوشيال ميديا، صورة جديدة للفنانة لقاء الخميسي من فعاليات مهرجان الجونة،
وتألقت لقاء الخميسي بفستان منفوش وجذاب باللون الأسود.
وحملت حقيبة يد باللون الأسود لتتناسب مع ظهورها الأنيق.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت لقاء الخميسي في المكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون الأحمر الذى يبرز جمال انوثتها.
و تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة وناعمة تكشف جمالها.
ويقام مهرجان الجونة السينمائي عن دورته الرابعة منذ يوم 23 أكتوبر؛ الذى اختير الإعلامية هيلدا خليفة لتقديم حفله.