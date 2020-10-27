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مرأة

فستان منفوش.. لقاء الخميسي فى إطلالة أنيقة بمهرجان الجونة.. شاهد

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:29 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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نهى هجرس
تداول رواد السوشيال ميديا، صورة جديدة للفنانة لقاء الخميسي من فعاليات مهرجان الجونة،

 وتألقت لقاء الخميسي بفستان منفوش وجذاب باللون الأسود.

وحملت حقيبة يد باللون الأسود لتتناسب مع ظهورها الأنيق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت لقاء الخميسي في المكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون الأحمر الذى يبرز جمال انوثتها.

و تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة وناعمة تكشف جمالها.

ويقام مهرجان الجونة السينمائي عن دورته الرابعة منذ يوم 23 أكتوبر؛ الذى اختير الإعلامية هيلدا خليفة لتقديم حفله.

ويعد مهرجان الجونة السینمائي واحدا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط یهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغف بالسينما والمتحمس لها.

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