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مرأة

بـ إكسسوارات مثيرة.. أمينة خليل تخطف الأنظار فى الجونة.. شاهد

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:34 م
امينة خليل
امينة خليل
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نهى هجرس
تداول رواد السوشيال ميديا، صورة جديدة للفنانة امينة خليل تكشف عن جمالها واناقتها من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.

وأطلت أمينة خليل، بفستان طويل وجذاب من الستان باللون الاسود، ويتميز بتفصيلة الوان شولدر التى تبرز اناقتها، وخملا حقيبة يد جذابة باللون البيج

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت امينة في المكياج على الألوان الناعمة كأيشادو للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون الاحمر الناعم.

و اختارت تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل، ووضعت قرط طويل باللون الأحمر ليتناسب مع ظهورها مع اسوارة لليد.

ويقام مهرجان الجونة السينمائي عن دورته الرابعة منذ يوم 23 أكتوبر؛ الذى اختير الإعلامية هيلدا خليفة لتقديم حفله.

ويعد مهرجان الجونة السینمائي واحدا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط یهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغف بالسينما والمتحمس لها.

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