AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اعرف أهم مجالات التنمية المستدامة والتحديات التى تواجهها

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:31 م
التنمية المستدامة
التنمية المستدامة
Advertisements
آية الجارحي
التنمية المستدامة هي عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات وكذلك الأعمال التجارية بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها.

تتطلب التنمية المستدامة تحسين ظروف المعيشة لجميع الأفراد دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة كوكب الأرض على التحمل. وتُجرى التنمية المستدامة في ثلاثة مجالات رئيسة هي النمو الاقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة، والتنمية الاجتماعية.


إن من أهم التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة هي القضاء على الفقر، من خلال التشجيع على اتباع أنماط إنتاجواستهلاك متوازنة، دون الإفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية.

وأهداف التنمية المستدامة، والمعروفة كذلك باسم الأهداف العالمية، هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار.

وتستند هذه الأهداف السبعة عشر إلى ما تم احرازه من نجاحات في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (2000-2015)، كما تشمل كذلك مجالات جديدة مثل تغير المناخ، وعدم المساواة الاقتصادية، وتعزيز الابتكار، والاستهلاك المستدام، والسلام، والعدالة، ضمن أولويات أخرى.

الأهداف مترابطة - وغالبا ما يكمن مفتاح النجاح في تحقيق هدف بعينه في معالجة قضايا ترتبط بشكل وثيق بأهداف أخرى.

وتقتضي أهداف التنمية المستدامة العمل بروح الشراكة وبشكل عملي حتى يمكننا اليوم اتخاذ الخيارات الصحيحة لتحسين الحياة، بطريقة مستدامة، للأجيال القادمة. وهي توفر مبادئ توجيهية وغايات واضحة لجميع البلدان لكي تعتمدها وفقا لأولوياتها مع اعتبار التحديات البيئية التي يواجهها العالم بأسره.

تمثل أهداف التنمية المستدامة جدول أعمال شامل. وهي تعالج الأسباب الجذرية للفقر وتوحدنا معا لإحداث تغيير إيجابي لكل من البشر والكوكب.

وقالت هيلين كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن "دعم خطة عام 2030 هو أولوية قصوى بالنسبة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،" وأضافت "إن أهداف التنمية المستدامة توفر لنا خطة وجدول أعمال مشتركين لمعالجة بعض التحديات الملحة التي تواجه عالمنا مثل الفقر وتغير المناخ والصراعات. ويتمتع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالخبرة والقدرات اللازمة لدفع عجلة التقدم والمساعدة في دعم البلدان على طريق التنمية المستدامة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«المشاط» تبحث مشروعات البرنامج الإنمائي للأم المتحدة لدعم التصدي لجائحة كورونا

الأمم المتحدة: 66 مليون دولار للمشروعات التابعة للبرنامج الإنمائي في مصر العام الجاري

السيسي: قمة التنوع البيولوجي تنعقد في ظروف استثنائية تتمثل في انتشار جائحة كورونا.. فيديو

السيسي: مصر وضعت نظمًا فعالة لصون الطبيعة والبيئة .. نحن أمام اختبار حقيقي في علاقتنا مع الطبيعة يفرض علينا العيش في تناغم معها

السيسي: علينا التحرك بقوة للحفاظ على الطبيعة وحماية مواردنا.. وجائحة كورونا عززت شعورنا بالمسئولية المشتركة إزاء مستقبل الأرض.. فيديو

استراتيجية سعودية للحد من تهديدات تغيرات المناخ

ترشيحاتنا

بجمبسوت شورت.. رانيا يوسف بإطلالة مثيرة للجدل على السجادة الحمراء بالجونة

بفستان جذاب.. شيرين رضا بإطلالة شبابية تبرز جمالها

فقرة خاصة بفرمان من موسيماني فى تدريبات الأهلي

تعليق صادم من أحمد عيد عبد الملك بعد أنباء تفاوض الاتحاد السكندري مع النيجيري أحمد موسى

لعب 9 مباريات مقابل 1.6 مليون جنيه إسترلينى.. أحمد موسى يكذب رمضان صبحي ويؤكد: باع الأهلي عشان الفلوس

بارتوميو يقدم استقالته من رئاسة نادي برشلونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف السر وراء ارتفاع نسبة وفاة الرجال بـ كورونا

بأمر الطبيب.. باحثون يحذرون من أدوية المعدة على الصحة

عرض شغلها في سيارته.. حكاية نرمين ووالدها وعرائس الأوريجامي.. فيديو