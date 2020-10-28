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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئ برجك

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛

وقدّمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم 28 أكتوبر، وفقا لعلم الأرقام إذا كنت عاطلًا عن العمل وتبحث عن عمل ، يمكنك اليوم الحصول على وظيفة جيدة.

إذا كنت تعمل في منصب رفيع ، فاحرص على أن يكون سلوكك لطيفًا مع كل من في المكتب. يمكن للتجار الاستفادة كذلك.

يُنصح الأشخاص الذين يديرون شركة في شراكة بتجنب النزاعات مع شركائهم.

اليوم يمكن أن تكون هناك مشكلة تتعلق بالمال. من المحتمل أنه بسبب نقص المال ، قد تواجه بعض الصعوبات في إكمال المهام اليومية. ستكون صحتك جيدة واليوم ستشعر بالانتعاش الشديد.

نصيحة علم الابراج

ينصح رجال الأعمال بتوخي الحذر في هذا اليوم. القيام بأي أعمال ورقية بعناية. لا توقع على أي ورقة على عجل. بصرف النظر عن هذا ، قد تكون هناك عقبات قانونية في عملك. الموظفين سيكون لديهم يوم حافل جدا.

تجنب الغضب ,القلق دون داع ، لأنك ستفقد سلامك العقلي وستكون هناك أجواء سلبية.

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