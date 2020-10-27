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محافظات

عملية جراحية بالمنظار تنهي معاناة مريض من الشخير في أسوان

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:49 م
عملية جراحية
عملية جراحية
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شاذلى عبد الفتاح
نجح فريق طبي بمركز الفرقان بأسوان في إجراء واحدة من أمهر عمليات الأنف والأذن لمريض يعانى من الشخير وضيق التنفس وانهاءه معاناته من هذا مرض الشخير الذي أستمر معه لسنوات طويلة . 

وقال الدكتور محمد عبد التواب مدير المركز بأن المريض في العقد الخامس من العمر حيث أجريت له عملية منظار للجيوب الأنفية مع إستعدال الحاجز الأنفى وآستئصال جزئى لغضاريف الأنف بأحدث وحدة لمناظير الأنف والأذن . 


وأوضح عبد التواب بأن المريض تماثل للشفاء وحالته مستقرة عقب إجراءه للعملية تحت إشراف الدكتور محمد عبد المحسن أستشارى جراحة ومناظير الأنف والأذن بكلية الطب بجامعة الزقازيق.

وكان قد نجح فريق الجراحة العامة بمركز الفرقان بمدينة أسوان فى إجراء عملية جراحية متقدمة لمريض يعاني من انفجار حاد في كل من الزائدة الدودية والقرحة بجدار المعدة .

وقال الدكتور محمد عبد التواب مدير عام المركز بأسوان بأن المريض جاء في حالة إعياء شديد وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تم إجراء عملية جراحية عاجلة له بسبب معاناته من إنفجار حاد بالزائدة الدودية ، وإنفجار قرحة بجدار المعدة وتجمع داخل البطن وإستمرت العملية لمدة 3 ساعات كاملة .

وأوضح محمد عبد التواب بأن حالة المريض مستقرة حاليًا عقب إجراء الجراحة بواسطة فريق طبي بقيادة الدكتور أيمن عبد الله إستشارى الجراحة العامة ، والدكتور أحمد سعد إستشارى التخدير والعناية المركزة .

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