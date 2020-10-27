محافظ أسوان يكرم الفائزين ببطولة الجمهورية لألعاب ذوي الإعاقة الذهنية.. صور

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان صرف مكافأة مالية لأبطال المحافظة الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الجمهورية لألعاب ذوى الإعاقات الذهنية تقديرًا لمساهمتهم في رفع أسم أسوان عاليًا بين المحافظات المتنافسة بهذه البطولة .





جاء ذلك أثناء تكريم اللواء أشرف عطية لكل من اللاعب عبد الرحمن مصطفى خيرى والفائز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة 200 متر للعدو ، واللاعب محمد على محمد والفائز بالمركز الثانى والميدالية الفضية في مسابقة رمى القرص ، وأيضًا لفوزه بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة 200 متر للعدو ، بجانب تكريمه للاعبه ألاء على حسن والفائزة بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة 200 متر للعدو .









وقد حضر التكريم الذى قام خلاله المحافظ بإهداء الميداليات التذكارية وشهادات التقدير للاعبين ومدربيهم كل من فتحى عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان ، ومحمد سلامة نائب رئيس مجلس إدارة نادى ذوى الإحتياجات الخاصة ، ومدربى اللاعبين محمود أبو القاسم وصابر النجار .





وأشاد محافظ أسوان بالدور الذى يبذله نادى ذوى الإحتياجات الخاصة لرعاية مثل هذه المواهب وتوفير الأجواء المناسبة لهم للمنافسة في البطولات المختلفة التى تنظمها اللجنة البارلمبية وحصد المراكز المتقدمة لتعطى هذه النماذج المشرفة أروع الأمثلة في التغلب على الصعاب والتحديات بعزيمة وإصرار الأبطال .





وأكد المحافظ على تقديم أوجه الدعم والمساندة لهم ولأقرانهم من ذوى القدرات الخاصة ولاسيما في ظل الإهتمام الكامل بهم من الرئيس عبد الفتاح السيسى وكافة مؤسسات الدولة لتنمية مهاراتهم وإبداعتهم وصقل مواهبهم لتحقيق مزيد من النجاحات في كافة المجالات .





وكلف أشرف عطية بقيام لجنة هندسية من المحافظة لمعاينة بعض المواقع داخل مدينة أسوان من أجل دراسة تخصيص مقر لنادى ذوى الإحتياجات الخاصة لتوفير المكان المناسب وتهيئة المناخ الملائم لأبناءه من أصحاب القدرات الخاصة للتدريب الجيد والمتميز حتى يستطيعوا المنافسة في المسابقات المختلفة والتمثيل المشرف للمحافظة وتحقيق مزيد من المراكز المتقدمة .





وأقرأ أيضًا :موضحًا بأنه سيقوم بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى لتوفير أوجه الدعم المختلفة لأبناء أسوان من ذوى الاحتياجات الخاصة أثناء مشاركتهم في البطولات المتنوعة التى تقام خارج المحافظة .