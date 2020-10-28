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فن

أخبار الفن | شرطي يغتصب ممثلة باكستانية.. رانيا يوسف بـ البطانة ومن غير في الجونة السينمائي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:04 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر، احتوت على عدة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته الرابعة. 

كشفت تقارير إخبارية هندية وباكستانية، عن قيام السلطات في مدينة لاهور الباكستانية، بـ إلقاء القبض على شرطي بتهمة اغتصاب الممثلة الشابة «مهويش حياة» تحت تهديد السلاح.

أثارت الفنانة رانيا يوسف، حالة كبيرة من الجدل في الأيام الأولى من الدورة الرابعة  لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، منذ إنطلاقته يوم الجمعة 23 أكتوبر الماضي، وذلك من خلال إطلالاتها خلال الفعاليات حتى الآن. 

شهدت فعاليات الريد كاربت في اليوم الخامس في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر، حضور عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء. 

أحيا النجم مصطفى قمر واحدة من أقوى حفلاته هذا العام وفى مشواره الغنائى في مدينة الجونة على هامش المهرجان، والتي أقامته الشركة المالكة لتيك توك بحضور عدد ضخم من نجوم الفن والشخصيات العامة. 

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