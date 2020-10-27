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فن

بـ البطانة ومن غير.. رانيا يوسف بـ 5 إطلالات مثيرة في الجونة السينمائي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:59 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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سعيد فراج
أثارت الفنانة رانيا يوسف، حالة كبيرة من الجدل في الأيام الأولى من الدورة الرابعة  لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، منذ إنطلاقته يوم الجمعة 23 أكتوبر الماضي، وذلك من خلال إطلالاتها خلال الفعاليات حتى الآن. 

رانيا يوسف بـ جمبسوت قصير جدا
ظهرت الفنانة رانيا يوسف، على السجادة الحمراء خلال فعاليات اليوم، مرتدية جمبسوت قصير جدا باللون الأسود اللامع، ضمن إطلالاتها الجريئة خلال الفعاليات الجونة السينمائي.

رانيا يوسف هوت شورت في الجونة السينمائي
وقبل فعاليات السجادة الحمراء مساء اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر، ظهرت رانيا يوسف، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها بإطلالة جريئة، ارتدت فيها هوت شورت أسود قصيرا وبدي كت مفتوحا من الخلف، لتحدث به تفاعلًا بين متابعيها على السوشيال ميديا.

- رانيا يوسف بـ فستان شفاف في الجونة السينمائي
وطهرت رانيا يوسف أمس الأثنين 26 أكتوبر، بإطلالة من اختيار الإستايلست ياسمين علي، إذ ارتدت فستانا طويلا ملون اللون الأسود والبينك والأصفر، وكان شفافًا بعض الشئ. 


- رانيا يوسف بـ فستان محتشم في ثاني أيام الجونة السينمائي
وفي ثاني أيام فعاليات الدورة الرابعة لـ مهرجان الجونة السينمائي، وتحديدًا يوم السبت 24 أكتوبر، ظهرت رانيا يوسف على السجادة الحمراء، بفستان أسود قصير ومحتشم. 

- رانيا يوسف بـ البطانة في إفتتاح الجونة السينمائي
وفي حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي، يوم الجمعة 23 أكتوبر، ظهرت الفنانة رانيا يوسف، مرتدية فستانا بصلي اللون، مفتوحا من الأمام، اعتمد على بطانة، عكس الفساتين التي أثارت بها الجدل مسبقًا، ولكن على الرغم من ذلك، أثار الفستان حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا. 

رانيا يوسف رانيا يوسف
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رانيا يوسف رانيا يوسف
رانيا يوسف رانيا يوسف
رانيا يوسف رانيا يوسف

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