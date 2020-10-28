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محافظات

وكيل وزارة الصحة بقنا يتابع الحالات المصابة بكورونا في قرية الزوايدة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:39 ص
صدى البلد
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يوسف رجب

أجرى الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، جولة تفقدية بمركز نقادة؛، لمتابعة الحالات المصابة بفيرس كورونا المستجد بقرية الزوايدة التابعة لإدارة نقادة الصحية.

وعقد تواضروس، اجتماع مع الدكتور عماد رشدي مدير إدارة نقادة الصحية، ومحمد عبد الحي عمدة قرية الزوايدة، وأحمد رزق الله أحمد مراقب أول الإدارة الصحية، ومكاريوس سمير مسئول الإعلام بالإدارة، وفريق الطب الوقائي بالإدارة والمديرية، و وأعضاء من الجمعيات الأهلية بالقرية.

وشدد تواضروس، على مسئولى الإدارة الصحية باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات و متابعة الحالات المصابة و المرافقين لهم.

و أشار تواضروس، إلى أن جولته بإدارة نقادة تأتى في إطار المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية بالمحافظة ولمتابعة أى مستجدات.

يذكر أن قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة، شهدت ظهور حالات لفيروس كورونا المستجد، فى مناطق متفرقة بالقرية.

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