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رياضة

شريف إكرامي: علمت بمفاوضات «بيراميدز ورمضان صبحي» من نادر شوقي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:42 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
ردَّ شريف إكرامي، حارس مرمي الأهلي السابق، على اتهامات بمساهمته في توقيع رمضان صبحي مع نادي بيراميدز، بعد نهاية مدة إعارته مع القلعة الحمراء.

وقال شريف إكرامي، في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس": "قررت يوم 29 سبتمبر الماضي عدم الحديث في الأمر مُجددًا لأن كل شيء قيل بالفعل".

وأضاف: "لكن بعد ما تم ذكر اسمي؛ كان لابد أن أتحدث، وهنا أوضح عدم وجود أي شيء جديد يخصني تم ذكره من قبل رمضان فقلت ذلك بنفسي والحلقة موثقة صوت وصورة ولكن هناك أناس يتعمدون سد آذانهم وإغلاق أعينهم ويسيرون في اتجاه ما".

وتابع حارس بيراميدز: "قلت من قبل أنني علمت بالمفاوضات بين بيراميدز ورمضان صبحي من نادي شوقي يوم 11 أو10 أغسطس لذا أين المبرر لما يتحدث عنه الناس الآن وأن رمضان قال شيئًا وأنت لم تقل ذلك".

واستمر "لكن بالنسبة لي الأمر موثق صوت وصورة، فرمضان قال كنت جالسًا مع علي صقر ونادر شوقي وزوج شقيقته بعدما بلغه علي بوجود عرض قعد معنا بعد ما أبدى مسؤولي بيراميدز رغبتهم في ضمه وهذا ما قلته".

وتابع: "عندما تم سؤالي خلال الحلقة التي ظهرت بها عن معرفتي ببداية المفاوضات بين بيراميدز ورمضان قلت لأ، ولايوجد اختلاط في الأمر وقبل ما يقول هو ما قاله كنت ذكرت ذلك".

وواصل :"لم أكن أريد أن يكون هناك حالة جدل خلال هذه الفترة فالجميع لديه مباريات مهمة ولم أكن أود الحديث ولكن بعد ما تم ذكر اسمي كان يجب الرد ولا أعلم لمصلحة من أن يتم زج اسمي مرة أخرى".

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