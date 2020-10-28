AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الهند تسجل 43 ألفاً و893 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 07:25 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
Advertisements
أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 43 ألفا و893 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و508 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت بيانات الوزارة- حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الأربعاء - أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد بلغ 7 ملايين و990 ألفا و322 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 120 ألفا و10 حالات.

ووفقا لأحدث البيانات، انخفض عدد الحالات النشطة في الهند بمقدار 15 ألفا و54 شخصا ليسجل 610 آلاف و803 حالات، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 7 ملايين و259 ألفا و509 أشخاص.

وتعاني الهند من أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود، حيث أجبر فيروس كورونا العديد من الشركات على الإغلاق، فيما فرضت الحكومة اجراءات صارامة للحيلولة دون تفشي الفيروس في البلاد.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

آبل تحذر مستخدمي هواتف iPhone 11 من إحدى الخواص

باعت صيغتها عشان تصرف على عشيقها.. سيدة تختلق واقعة تخديرها وسرقتها بالقليوبية

تعرف على سبب عدم حضور نبيل الحلفاوي لمهرجان الجونة

اللي ياخده كورونا ياخده.. ردود أثارت الجدل من الفنانات في مهرجان الجونة

فيديو جراف.. ياسمين صبري تثير الجدل بتصريح البقاء للأقوى في مهرجان الجونة

كيف تنصر نبيك وترد الإساءة عنه؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي hyundai تطرح أصغر سيارة كهربائية في العالم.. فيديو وصور

رسميا .. كيا kia تطلق شعارا جديدا وتتجه للسيارات الكهربائية.. صور

طلاب مسيحيون ومسلمون يشكلون بأجسادهم جملة «إلا رسول الله» .. صور