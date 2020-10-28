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محافظات

شمال سيناء: مشروع محطة كهرباء الشيخ زويد يتضمن 3 محاور

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:10 ص
صدى البلد
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احمد صالح
اكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ان مشروع محطة  الكهرباء بالمحافظة التي أقرها الرئيس السيسي، يتضمن 3 محاور ، وهى : انشاء محطة كهرباء بمنطقة الشلاق ومحطة كهرباء أخرى بالمحطة البخارية بالعريش ، وخط كهرباء للربط بين المحطتين .

وأعلن المحافظ، أن مشروع إنشاء محطة الشلاق بتوجيهات الرئيس لاضافة طاقة كهربائية جديدة لدعم الكهرباء بالمحافظة باقامة محطة ذات قدرات كبيرة فى منطقة الشلاق للعمل كبديل اضافى وداعم للطاقة الموجودة، مؤكدًا على أن ديوان عام المحافظة سيقدم كافة التسهيلات واجراء التنسيقات اللازمة لمختلف الجهات العاملة فى نطاق المحافظة لسرعة البدء فى إنشاء محطة الشلاق.

ونوه المحافظ، إلى أنه تم استلام الأرض الخاصة بمشروع إنشاء محطة كهرباء الشلاق والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين المحطتين والخط الرابط بين محطة الكهرباء البخارية ومحطة كهرباء الشلاق .

وقال إن الكهرباء أكثر مصادر الطاقة شيوعًا وأسهلها توفرًا ، وتلعب دورًا كبيرًا فى الحياة اليومية للمواطنين وفى تقديم كافة الخدمات المتنوعة لهم فى شتى القطاعات .

وأوضح أن إجمالى الطاقة المستهلكة خلال العام 2019-2020 م ، بشمال سيناء ، بلغت 650 مليون كيلو وات من خلال 12 محطة هي : القنطرة شرق ، وبئر العبد، والبخارية، والمساعيد المتنقلة، والوحدات المتنقلة، وبغداد، ورمانة، وبالوظة، وأسمنت العريش وأسمنت سيناء ، وقاطية .
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