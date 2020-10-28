رئيس جهاز القاهرة الجديدة يقود حملة ليلية لإزالة إشغالات شارع النصر ومنطقة الزلزال

قاد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على شارع النصر ومنطقة الزلزال بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بحضور المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، وبمشاركة الإدارات المختصة والشرطة المعنية بالمدينة.









وقال المهندس أمين غنيم: أسفرت الحملة عن إزالة كافة الإشغالات والتعديات الموجودة بشارع النصر ومنطقة الزلزال، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مضيفًا أنه أثناء الحملة اعترض عدد كبير من المخالفين فى محاولة لإيقاف الحملة ولكن محاولتهم باءت بالفشل واستكمل الجهاز حملته على أكمل وجه.



