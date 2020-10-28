بكل اللغات.. شيخ الأزهر يعلن انطلاق منصة عالمية للتعريف برسول الإنسانية

أعلن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن اطلاق الأزهر الشريف منصة عالمية للتعريف بنبي الرحمة ورسول الانسانية صلى الله عليه وسلم، ويقوم على تشغيلها مرصد الأزهر لمكافحة التطرف وتطلق بالعديد من لغات العالم.





وتابع الدكتور أحمد الطيب، في كلمته خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، أنه كذلك تم تخصيص مسابقة علمية عالمية عن اخلاق سيدنا محمد وإسهاماته الكبرى التاريخية في مسيرة الحب والخير والسلام.





وهنأ الإمام الأكبر ، الرئيس عبدالفتاح السيسي والمصريين بذكرى المولد النبوي الشريف، ودعا للرئيس السيسي قائلا: "ادعو الله ان يوفقكم والعمل على خير مصر والنهوض بها وتحقيق آمال شعبها".





ودعا المسلمين بألا ييأسوا مما حدث وما سيحدث في المستقبل، ومن الافضل ان نقتدي برسول الله الذي تعرض لكثير في حياته وحتى بعد رحيله لما هو أشد من ذلك ولكنه لم يتنازل ابدا عن إحسانه وصفحه عن هؤلاء، الي جانب الدعاء للجاهلين به بالهداية، قائلا: "اللهم اهدي قومي عملا"، فاعفوا واصفحوا أيها المؤمنين.



