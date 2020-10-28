السيسي: مهمة رجال الدين لتصحيح المفاهيم الخاطئة ثقيلة.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المهمة والمسئولية التى يقوم بها رجال الدين لتصحيح المفاهيم الخاطئة ثقيلة ، يجب تصويبها لنحمى المجتمع والدولة من مخططات التخريب، وليدرك العالم أجمع سماحة الدين الاسلامى العظيم الذى يتأسس على الرحمة والتسامح والتعايش السلمى بين الناس جميعًا.





وأضاف الرئيس، خلال كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بمناسبة المولد النبوى، أن بناء الوعى الرشيد يتطلب تضافر كافة المؤسسات الدينية والتربوية والثقافية والإعلامية للاسهام فى بناء الشخصية القوية السوية، والقادرة على مواجهة التحديات والتمييز بين الحق والباطل وبين الوعى السديد والوعى الزائف وبين الحقائق والشائعات.





وتابع : "اقدر الدور الذى تقوم به مؤسسات الدولة الدينينة فى نشر الفكر المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، ونحن بحاجة لمضاعفة الجهد المبذول للوصول إلى جميع شرائح المجتمع ، فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ أمتنا وثقتنا والعالم من حولنا.





وأكد أن الدولة لن تألوا جهدًا فى دعم الامة وتوفير المناخ المناسب فى أدائهم الدور المرجو منهم.