مهندس الديكور محمد عطية يشرف على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة
جهود مكثفة لكشف هويتها.. سيارة مجهولة تلقي بشخصين مصابين بالرصاص في أحد شوارع الإسماعيلية
إيمان كريم تجتمع بالإدارات الفنية وخدمة المواطنين وتوجه بمتابعة شكاوى ذوي الإعاقة
حماس: لن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بفرض وقائع جديدة تحت النار
وزير العمل يقود حملة مفاجئة على مصانع العاشر من رمضان لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور
الخارجية الفلسطينية: شعوب العالم منتفضة خلف شعبنا والحق والقانون
وزيرة الخارجية الفلسطينية: لدينا خطة للسنوات المقبلة ترتكز على تقوية الصفة القانونية للدولة الفلسطينية
وزيرة الخارجية الفلسطينية: نحاول توجيه البوصلة الدولية حول ما دار في مؤتمر نيويورك
فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟
تفاصيل جديدة حول تسلم مصر رئاسة إنتوساي
أخبار العالم

واشنطن بوست: صور جوية تكشف وجود مركبات لـ"الدعم السريع" قرب جثث وبقع دماء في الفاشر.. صور

هاجر رزق

التقطت الاقمار الصناعية صورا كشفت وجود مركبات لقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر السودانية، بالقرب من جثث وبقع دماء كبيرة يمكن رؤيتها من الجو، و ذلك بحسب ما أفادت به صحيفة "واشنطن بوست".

ونقلت الصحيفة عن أحد عمال الإغاثة - الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية - أن منظمته تلقت روايات متعددة عن قيام الميليشيا بفصل الرجال والفتيان المراهقين عن عائلاتهم، ثم ضربهم أو تعذيبهم أو إعدامهم. وأضاف أن "التقارير تشير إلى مقتل مئات، إن لم يكن آلاف المدنيين في الفاشر، على أسس عرقية".

وبحسب التحقيق، فإن "هذه الميليشيا انطلقت في حملة منظمة للقتل الجماعي بعد استيلائها على المدينة"، مستندة في ذلك إلى أدلة متعددة تشمل تسجيلات مصورة، صور جوية، ومقابلات مع شهود عيان.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن غالبية مقاتلي "قوات الدعم السريع" ينتمون إلى جماعات عرقية تعرّف نفسها بأنها عربية، في حين أن القوى التي قاتلت إلى جانب الجيش السوداني في الفاشر تنتمي إلى قبائل تعرّف نفسها بأنها إفريقية، مما يعزز الطابع العرقي للعنف المتصاعد في المنطقة.

كما أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الإثنين بأنه يتلقى "تقارير متعددة مقلقة" تفيد بأن "قوات الدعم السريع" ترتكب فظائع تشمل إعدامات ميدانية.


 

أخبار السيارات
أسعار السيارات
إلهام عبد البديع
8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر
