واشنطن بوست: صور جوية تكشف وجود مركبات لـ"الدعم السريع" قرب جثث وبقع دماء في الفاشر.. صور

التقطت الاقمار الصناعية صورا كشفت وجود مركبات لقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر السودانية، بالقرب من جثث وبقع دماء كبيرة يمكن رؤيتها من الجو، و ذلك بحسب ما أفادت به صحيفة "واشنطن بوست".

ونقلت الصحيفة عن أحد عمال الإغاثة - الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية - أن منظمته تلقت روايات متعددة عن قيام الميليشيا بفصل الرجال والفتيان المراهقين عن عائلاتهم، ثم ضربهم أو تعذيبهم أو إعدامهم. وأضاف أن "التقارير تشير إلى مقتل مئات، إن لم يكن آلاف المدنيين في الفاشر، على أسس عرقية".

وبحسب التحقيق، فإن "هذه الميليشيا انطلقت في حملة منظمة للقتل الجماعي بعد استيلائها على المدينة"، مستندة في ذلك إلى أدلة متعددة تشمل تسجيلات مصورة، صور جوية، ومقابلات مع شهود عيان.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن غالبية مقاتلي "قوات الدعم السريع" ينتمون إلى جماعات عرقية تعرّف نفسها بأنها عربية، في حين أن القوى التي قاتلت إلى جانب الجيش السوداني في الفاشر تنتمي إلى قبائل تعرّف نفسها بأنها إفريقية، مما يعزز الطابع العرقي للعنف المتصاعد في المنطقة.

كما أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الإثنين بأنه يتلقى "تقارير متعددة مقلقة" تفيد بأن "قوات الدعم السريع" ترتكب فظائع تشمل إعدامات ميدانية.



