ماجدة خيرالله تنتقد عمرو أديب لهذا السبب

علقت الناقدة ماجدة خير الله على استضافة الإعلامي عمرو أديب للحاجة نبيلة في إحدى حلقاته، منتقدة هذا الأمر .

وكتبت خير الله على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "افتتاح المتحف الكبير، حدث فني عالمي، يعني العالم حايتابعه باهتمام ان شاء الله، واعتقد ان الدوله اعدت كل الامكانيات الفنيه ليظهر بالمستوي اللائق للمناسبه، ولايليق تدخل من يمثلون ثقافه مختلفه، في فرق بين حدث له صبغه عالميه تليق باسم مصر وبين فرح شعبي لجواز بنت العمدة".

ورقص الإعلامي عمرو أديب، مع الحاجة نبيلة، الشهيرة بـ "بلبل الشرقية" أثناء غنائها (يا حنة يا حنة يا قطر الندا).

واستضاف الإعلامي عمرو أديب، الحاجة نبيلة، والملقبة بـ "بلبل الشرقية"، في سهرة فنية وطربية من زمن الفن الجميل.

وغنت الفنانة نبيلة، في بداية الحلقة أغنيتها الشهيرة "هات ايديك يا ولا وتعالى نجري"، وتفاعل معها الإعلامي عمرو أديب بالتصفيق الحاد.