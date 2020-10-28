مياه الشرقية: استمرار تحصيل المديونيات والمتأخرات ورفع الوصلات الخلسة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والسعي دائمًا إلى تلبية جميع متطلباتهم من خلال إيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم وفقًا للوائح والقوانين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحي آمنه وسليمة حفاظا علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأضاف اللواء شريف فارس رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي أنه ايمانًا بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقًا لمبدأ العدالة في الحصول على كافه الخدمات بصوره قانونية تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركزي ديرب نجم ومشتول السوق للمرور والتفتيش علي المشتركين وتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هروبًا من اتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات أسفرت عن تحرير 10 محاضر لمواطنين بمركز ومدينة ديرب نجم لمخالفتهم شروط التعاقد.

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وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أن جهود لجان التفتيش بحي السادات التابع لرئاسة مركز ومدينه مشتول السوق أسفرت عن اكتشاف وصلات خلسة وعدم وجود عداد بمنزل أحد المواطنين وتحرير محضر مخالفة شروط التعاقد لاستغلال الوصلة المنزلية لأعمال تجارية ومتابعة حالة العدادات بالمنطقة، والتأكد من سلامة عملها ومطابقتها بقراءات الفواتير، واتُخذت كافة الإجراءات القانونية حيال الممتنعين عن سداد المتأخرات.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز، وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل مؤكدا أن تلك المخالفات تحَمِّل الشركة عبئًا ثقيلًا وتستنزف طاقتها ومواردها ، وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات.